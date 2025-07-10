Тренировки до завтрака сжигают жир — но скрывают опасность, о которой не говорят

Тренер Planet Fitness Алисса Моска объяснила пользу утренних тренировок

4:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Упражнения сразу после пробуждения могут значительно улучшить психическое и физическое здоровье. Исследования показывают, что утренние тренировки оказываются эффективнее для снижения веса, чем занятия в другое время суток.

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Утренние тренировки и похудение

Национальное обследование здоровья и питания CDC показало, что занятия спортом утром дают более выраженный эффект в борьбе с лишним весом. Анализ, опубликованный в журнале Obesity, охватил данные 5285 участников, чьи тренировки фиксировались в разное время суток.

Результаты показали, что люди, которые занимались спортом с 7 до 9 утра, имели меньший риск ожирения по сравнению с теми, кто предпочитал тренироваться днём или вечером. У них также были ниже средний индекс массы тела и объем талии.

"Когда день начинается с утренней тренировки, организм выделяет несколько различных химических веществ, которые помогают нашей общей функциональности", — сказала сертифицированный фитнес-тренер Planet Fitness в Нью-Йорке Алисса Моска.

Как тренировки влияют на мозг и энергию

По словам Моска, утренние занятия запускают выработку эндорфинов и дофамина, которые создают ощущение радости, улучшают настроение и дарят заряд бодрости на весь день.

"Мы будим мышцы, стимулируем мозг и готовим тело к предстоящим задачам", — добавила тренер Алисса Моска.

Баланс сна и активности

Однако эксперты предупреждают, что чрезмерное увлечение тренировками в ущерб отдыху может навредить организму. Эксперт по сну и оздоровлению, соучредитель Dream Performance & Recovery в Нэшвилле Тодд Андерсон, отметил важность правильного баланса между отдыхом и физической нагрузкой.

Он подчеркнул, что первые два часа занятий в неделю уже дают впечатляющий эффект, даже если это не высокоинтенсивные тренировки.

Как утренние занятия влияют на сон

Некоторые люди опасаются, что тренировки утром сократят их время сна. Но, как утверждает Андерсон, физическая активность, наоборот, повышает его качество.

"Сон, который вы получаете, будет более эффективным", — пояснил эксперт Тодд Андерсон.

Вместе с тем он предостерёг от фанатичного подхода, при котором человек жертвует полноценным сном ради похода в зал.

"Когда дело доходит до состава тела и потери веса или просто физической формы в целом, у вас, вероятно, будет лучший результат от этого часа сна, когда вы уже находитесь на довольно приличном уровне активности", — считает Тодд Андерсон.

Важность полноценного сна для восстановления

Алисса Моска подчеркнула, что мышцам необходимо достаточно времени на восстановление и рост.

"Правильный отдых и восстановление требуют от семи до восьми часов сна", — заявила тренер Алисса Моска.

По её словам, если человек ложится спать после полуночи, а затем встаёт на тренировку в шесть утра, его прогресс может замедлиться.

Тренер рекомендует уделять внимание качеству сна, отказу от гаджетов перед сном и созданию вечерних ритуалов для успокоения ума.

Кому подойдут тренировки утром

При всех плюсах занятий утром, эксперты признают, что такой режим подходит не всем. Тренировки должны органично вписываться в распорядок дня, не вызывая стресс и хроническую усталость.

"Утренние тренировки не для всех, и есть определённые факторы, которые могут помешать успеху", — считает Алисса Моска.

Регулярные утренние тренировки помогают держать тело в тонусе, улучшать настроение и укреплять здоровье. Однако залог устойчивого результата — гармония между физической активностью, полноценным сном и заботой о психоэмоциональном состоянии. Только при таком подходе упражнения станут источником энергии, а не фактором выгорания.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.

