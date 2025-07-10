Паста, от которой худеют: итальянцы столетиями скрывали этот секрет — новый суперфуд

Правильное сочетание углеводов, белка и клетчатки эффективнее строгих диет

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие уверены, что стройность требует полного отказа от булочек, картошки и пасты. Целые индустрии зарабатывают на страхе перед углеводами, обещая мгновенные результаты, если просто убрать их из рациона.

Фото: Own work by Popo le Chien, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста, макароны

Это ошибка

Углеводы — не враги, а главный источник энергии для тела и мозга. Полный отказ приводит к упадку сил, голоду, срывам и замедлению метаболизма. Организм, лишенный топлива, начинает запасать каждую калорию. Секрет не в отказе, а в правильном выборе углеводов и их сочетании.

Цельнозерновой хлеб, крупы с низким гликемическим индексом, бобовые, овощи и фрукты — это сложные углеводы, богатые клетчаткой, витаминами и минералами.

Клетчатка — наш главный помощник

Она замедляет усвоение сахара, даёт долгое чувство сытости и поддерживает микрофлору кишечника, что влияет на метаболизм и иммунитет.

Тарелка цельнозерновой пасты с овощами и белком даст энергию без резких скачков сахара и голода через час. Это эффективнее, чем жесткие белковые диеты, которые часто заканчиваются срывом.

Умеренность и качество

Не бойтесь хлеба — бойтесь его плохих версий и переедания. Включите хорошие углеводы в рацион, и вы удивитесь, как легко контролировать вес без борьбы и лишений.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп

