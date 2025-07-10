Паста, от которой худеют: итальянцы столетиями скрывали этот секрет — новый суперфуд

Многие уверены, что стройность требует полного отказа от булочек, картошки и пасты. Целые индустрии зарабатывают на страхе перед углеводами, обещая мгновенные результаты, если просто убрать их из рациона.
Углеводы — не враги, а главный источник энергии для тела и мозга. Полный отказ приводит к упадку сил, голоду, срывам и замедлению метаболизма. Организм, лишенный топлива, начинает запасать каждую калорию. Секрет не в отказе, а в правильном выборе углеводов и их сочетании.
Цельнозерновой хлеб, крупы с низким гликемическим индексом, бобовые, овощи и фрукты — это сложные углеводы, богатые клетчаткой, витаминами и минералами.
Она замедляет усвоение сахара, даёт долгое чувство сытости и поддерживает микрофлору кишечника, что влияет на метаболизм и иммунитет.
Тарелка цельнозерновой пасты с овощами и белком даст энергию без резких скачков сахара и голода через час. Это эффективнее, чем жесткие белковые диеты, которые часто заканчиваются срывом.
Не бойтесь хлеба — бойтесь его плохих версий и переедания. Включите хорошие углеводы в рацион, и вы удивитесь, как легко контролировать вес без борьбы и лишений.
Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп
Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?