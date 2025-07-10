Шокирующая правда: эти суперпродукты на самом деле бесполезны — что скрывают производители

Ягоды годжи, семена чиа, спирулина, матча, какао-бобы — список "суперфудов" растёт с каждым днём. Их рекламируют как волшебные продукты, способные исцелить, омолодить и наполнить невероятной энергией, и зачастую стоят они как золото.
Сам термин "суперфуд" — это не научное определение, а гениальный маркетинговый ход. Он не регулируется официально, поэтому его можно приклеить практически к любому экзотическому или модному продукту.
Безусловно, многие из этих продуктов действительно полезны: в них есть витамины, минералы, антиоксиданты, клетчатка, полезные жиры.
Но главный нюанс в том, что те же вещества в изобилии содержатся в обычных, доступных и привычных продуктах.
Погоня за экзотикой заставляет нас забывать о местных сезонных продуктах, которые не менее питательны и гораздо свежее — ведь их не везут через полмира.
Кроме того, чтобы получить реальную пользу от "суперфудов", их нужно есть в больших количествах и регулярно. Щепотка спирулины в смузи или ложка ягод годжи в каше — это скорее красивый жест, чем существенная польза.
Гораздо полезнее сосредоточиться на разнообразии рациона:
Именно сбалансированное питание даёт настоящую пользу для здоровья.
Суперфуды не стоит демонизировать, но и возводить их в культ — тоже. Они могут быть приятным дополнением, если вам нравится их вкус и вы готовы за них платить. Но никакой суперфуд не заменит основ здорового питания. Не ищите волшебную таблетку — стройте рацион на простой, настоящей еде.
Суперфуд — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
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