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Шокирующая правда: эти суперпродукты на самом деле бесполезны — что скрывают производители

Эксперты по питанию: польза суперфудов часто преувеличена
2:26
Спорт

Ягоды годжи, семена чиа, спирулина, матча, какао-бобы — список "суперфудов" растёт с каждым днём. Их рекламируют как волшебные продукты, способные исцелить, омолодить и наполнить невероятной энергией, и зачастую стоят они как золото.

правильное питание
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
правильное питание

Действительно ли они так уникальны

Сам термин "суперфуд" — это не научное определение, а гениальный маркетинговый ход. Он не регулируется официально, поэтому его можно приклеить практически к любому экзотическому или модному продукту.

Безусловно, многие из этих продуктов действительно полезны: в них есть витамины, минералы, антиоксиданты, клетчатка, полезные жиры.

Но главный нюанс в том, что те же вещества в изобилии содержатся в обычных, доступных и привычных продуктах.

  • Ягоды годжи хвалят за антиоксиданты: черника, малина, смородина или даже клюква — не менее мощные источники, а стоят в разы дешевле.
  • Семена чиа богаты омега-3 и клетчаткой: льняное семя или грецкие орехи дадут ту же пользу за меньшие деньги.
  • Спирулина — источник белка и железа: чечевица, фасоль или куриная грудка справятся с этой задачей эффективнее и вкуснее.

Погоня за экзотикой заставляет нас забывать о местных сезонных продуктах, которые не менее питательны и гораздо свежее — ведь их не везут через полмира.

Кроме того, чтобы получить реальную пользу от "суперфудов", их нужно есть в больших количествах и регулярно. Щепотка спирулины в смузи или ложка ягод годжи в каше — это скорее красивый жест, чем существенная польза.

Что действительно важно

Гораздо полезнее сосредоточиться на разнообразии рациона:

  • Овощи и фрукты всех цветов радуги
  • Цельнозерновые продукты
  • Бобовые, орехи, семена
  • Качественные белки и полезные жиры

Именно сбалансированное питание даёт настоящую пользу для здоровья.

Суперфуды не стоит демонизировать, но и возводить их в культ — тоже. Они могут быть приятным дополнением, если вам нравится их вкус и вы готовы за них платить. Но никакой суперфуд не заменит основ здорового питания. Не ищите волшебную таблетку — стройте рацион на простой, настоящей еде.

Уточнения

Суперфуд — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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