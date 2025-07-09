Запрещённый способ похудения: сжигать калории, не двигаясь с дивана — суставы будут вам благодарны

Низкоударное кардио: ходьба, плавание и ЛФК для безопасного похудения

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Всего пять минут активной ходьбы — и вы уже сжигаете около 30 калорий, причем без ударной нагрузки на суставы. Такой формат движения не только помогает в похудении, но и насыщает организм кислородом, улучшает кровообращение и дарит заряд энергии. В отличие от бега или прыжков, ходьба — это бережная кардионагрузка, которая подходит даже людям с проблемными суставами или лишним весом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by drazenzigic is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Онлайн тренировка

Почему плавание — идеальный вариант

Если хочется более интенсивной тренировки, но без риска травм, плавание — отличный выбор. За час в бассейне можно сжечь до 400 калорий — это сопоставимо с результатами интервального бега на дорожке. При этом вода снижает нагрузку на позвоночник и суставы, а сопротивление жидкости делает каждое движение более эффективным.

Лечебная физкультура: индивидуальный подход

Для тех, кому важна реабилитация или щадящий режим тренировок, идеально подойдет ЛФК (лечебная физкультура). Специально подобранные упражнения укрепляют мышцы, улучшают подвижность суставов и ускоряют метаболизм — и все это без риска перегрузок.

Когда можно увеличивать нагрузку

Главное правило — стабильное снижение веса. Оптимальный темп — 3-5 кг в месяц. Только после этого стоит добавлять силовые тренировки, бег или функциональные нагрузки. Резкий переход к сложным упражнениям может навредить, поэтому важно слушать свое тело и постепенно расширять диапазон активности.

Уточнения

Лече́бная физи́ческая культу́ра (ЛФК) — медицинская дисциплина, применяющая средства физической культуры с целью лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также профилактики заболеваний.

