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Фавориты сезона определены до старта: почему бывший нападающий сборной России верит только в две команды

Кто станет чемпионом РПЛ? Прогноз от Дениса Давыдова
1:13
Спорт

Бывший нападающий сборной России Денис Давыдов выразил ожидания от предстоящего сезона Российской Премьер-Лиги.

Матч Спартак - Зенит
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин
Матч Спартак - Зенит

По его мнению, основными претендентами на чемпионство станут "Спартак" и "Зенит". Давыдов также считает, что "Спартак" должен гарантированно войти в тройку лидеров по итогам сезона.

Эксперт отметил, что старт чемпионата и матчи после зимней паузы будут иметь ключевое значение для определения фаворита сезона. Он подчеркнул, что ожидает от "Спартака" успешного выступления и уверен, что команда займет место в тройке лучших.

Касательно титула чемпиона, Давыдов выразил мнение, что в следующем сезоне победителем Российской Премьер-Лиги станет либо "Зенит", либо "Спартак".

"Жду, что красно-белые займут место в тройке. Сможет ли "Краснодар" защитить титул? Мне кажется, чемпионом РПЛ в следующем сезоне станет "Зенит" или "Спартак", — сказал Давыдов, слова которого приводит "РБ Спорт".

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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