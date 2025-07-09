Фавориты сезона определены до старта: почему бывший нападающий сборной России верит только в две команды

Кто станет чемпионом РПЛ? Прогноз от Дениса Давыдова

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший нападающий сборной России Денис Давыдов выразил ожидания от предстоящего сезона Российской Премьер-Лиги.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин Матч Спартак - Зенит

По его мнению, основными претендентами на чемпионство станут "Спартак" и "Зенит". Давыдов также считает, что "Спартак" должен гарантированно войти в тройку лидеров по итогам сезона.

Эксперт отметил, что старт чемпионата и матчи после зимней паузы будут иметь ключевое значение для определения фаворита сезона. Он подчеркнул, что ожидает от "Спартака" успешного выступления и уверен, что команда займет место в тройке лучших.

Касательно титула чемпиона, Давыдов выразил мнение, что в следующем сезоне победителем Российской Премьер-Лиги станет либо "Зенит", либо "Спартак".

"Жду, что красно-белые займут место в тройке. Сможет ли "Краснодар" защитить титул? Мне кажется, чемпионом РПЛ в следующем сезоне станет "Зенит" или "Спартак", — сказал Давыдов, слова которого приводит "РБ Спорт".

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.



«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.

