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Тазобедренные суставы скажут спасибо: как выполнять эффективные приседания дома

Фитнес-тренер советует приседания для поддержания здоровья тазобедренных суставов
1:50
Спорт

Здоровье тазобедренных суставов напрямую влияет на подвижность, осанку и общее самочувствие. Игнорировать их тренировку — значит подвергать себя риску болей, скованности и проблем с походкой. Фитнес-тренер рекомендует простое, но эффективное упражнение, которое можно выполнять в домашних условиях.

Приседания
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приседания

Почему это важно

С возрастом, а также при малоподвижном образе жизни, мышцы вокруг суставов теряют тонус, ухудшается подвижность. Особенно страдают внутренние и наружные мышцы бедра. Укрепление этих зон снижает нагрузку на сустав и уменьшает риск его преждевременного износа.

Главное упражнение — приседания

Классические приседания с собственным весом — отличная база для укрепления тазобедренных суставов. Чтобы сделать их правильно, нужно:

  • встать прямо, ноги на ширине плеч;

  • медленно сгибать колени, отводя таз назад;

  • держать спину ровной;

  • опускаться до комфортного уровня;

  • возвращаться в исходное положение без рывков.

Начинать стоит с 5-10 повторений, постепенно увеличивая количество.

Дополнение — боковые выпады

Они активно включают мышцы ягодиц и бедра, а также развивают координацию. Выпады делаются в сторону с переносом веса на согнутую ногу. Важно следить за положением колена — оно не должно выходить за носок.

Регулярность — залог результата

Упражнения для суставов не требуют много времени, но важно выполнять их регулярно. Даже 10-15 минут в день улучшат подвижность, снимут напряжение и укрепят мышечный корсет. Прислушивайтесь к своему телу и увеличивайте нагрузку постепенно, чтобы избежать перегрузок.

Уточнения

Приседа́ния - одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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