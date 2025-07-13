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Эти упражнения помогут вам сбросить вес и не сорваться — без спортзала и лишней мороки

Похудение через фитнес: советы по началу тренировок
1:48
Спорт

Похудение — это не только про питание. Регулярная физическая активность играет не менее важную роль. Но важно понимать, что сжигание жира требует системного подхода: упражнений, режима сна, полноценного питания и, конечно, воды. Ни один компонент нельзя исключать, если вы хотите добиться реального результата.

Девушка с тонкой талией
Фото: Designed be Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с тонкой талией

Что нужно знать до начала тренировок

Не стоит бросаться в тренировки без подготовки. Организм должен адаптироваться к нагрузке, особенно если вы начинаете с нуля. Первые занятия должны быть умеренными, с акцентом на правильную технику. Лучше медленнее, но правильно — это избавит вас от травм и принесёт эффект.

Лучшие упражнения для похудения

  • Берпи - комплексное упражнение, задействующее всё тело. Активно сжигает калории и развивает выносливость.

  • Прыжки на месте - просты в исполнении, но отлично запускают работу сердечно-сосудистой системы.

  • Скакалка - идеальное кардио, если у вас мало времени. Пять минут прыжков сравнимы с полноценной пробежкой.

  • Выпады - развивают мышцы ног и ягодиц, улучшают координацию и силу.

  • Планка с подтягиванием колена - прорабатывает мышцы пресса и стабилизаторов.

  • Альпинист - динамичное упражнение, укрепляющее центр тела и ускоряющее обмен веществ.

Как выстроить тренировку

Составьте программу минимум из трёх тренировок в неделю. Чередуйте кардио и силовые упражнения, уделяйте внимание растяжке. Если заниматься регулярно и следить за питанием — результат не заставит себя ждать. Главное — не бросать начатое после первых трудностей.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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