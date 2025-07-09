Одни кайфуют от фитнеса, а другие страдают: как тип личности влияет на выбор тренировок

Характер помогает выбрать подходящий вид спорта — данные исследования из Лондона

2:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

"Не хочу", "не могу себя заставить", "это не моё" — знакомо? Многие откладывают тренировки именно из-за этих мыслей. Но, возможно, всё дело не в лени, а в том, что вы просто выбрали неправильный вид спорта. Британские учёные выяснили: если упражнения соответствуют характеру, тренироваться становится легче и даже приятно.

Фото: Designed by Freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка

Характер решает больше, чем кажется

Исследование Лондонского университета показало интересную закономерность:

Экстраверты обожают командные игры — им важна компания и совместное достижение целей.

Интровертам ближе индивидуальные занятия, где можно сосредоточиться на себе.

Тревожным и эмоциональным людям подойдут спокойные упражнения — например, растяжка или йога дома.

А те, кто стремится к порядку и самодисциплине, получают удовольствие от спорта ради формы и распорядка.

Как понять, что подойдёт именно вам

Учёные советуют начать с простого: пройти тест на определение типа личности. Это поможет узнать, как вы реагируете на разные ситуации и что вас мотивирует. Именно личные особенности могут подсказать, какие тренировки станут в радость.

Эксперимент: спорт против стресса

132 человека в возрасте от 25 до 51 года прошли эксперимент: кто-то выбрал восьминедельную программу с велотренировками и силовыми упражнениями, кто-то — всего 10 минут растяжки в неделю.

Результаты удивили: все улучшили физическую форму, но именно активные участники отмечали большее удовольствие от процесса. А тревожные участники начали меньше волноваться и чувствовать себя увереннее — тренировки снизили уровень стресса.

Главное — не просто тренироваться, а получать удовольствие

Исследователи Ронка и Берджесс уверены: правильный выбор тренировок — это ключ. Заниматься стоит не через силу, а в удовольствие. Тогда спорт перестаёт быть повинностью и становится частью жизни.

Уточнения

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития.

