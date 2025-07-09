Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы три способа вернуть резиновым коврикам блеск и цвет без замены
Не надо было соглашаться: актёр Самойленко пожалел о съёмках в новом сезоне Папиных дочек
Диетологи рассказали, почему полный отказ от соли вреден для здоровья
Эксперты назвали ошибки, которые портят компост и замедляют перегнивание
Опасность в ванной: как правильно ухаживать за занавеской
Пакистан заявил о готовности импортировать электробусы из России
В Google Play обнаружено 350+ вредоносных приложений: как защититься
Мясо по-французски: классический рецепт для вашего стола
Ветеринары рассказали, как подготовить питомца к визиту в клинику

Одни кайфуют от фитнеса, а другие страдают: как тип личности влияет на выбор тренировок

Характер помогает выбрать подходящий вид спорта — данные исследования из Лондона
2:14
Спорт

"Не хочу", "не могу себя заставить", "это не моё" — знакомо? Многие откладывают тренировки именно из-за этих мыслей. Но, возможно, всё дело не в лени, а в том, что вы просто выбрали неправильный вид спорта. Британские учёные выяснили: если упражнения соответствуют характеру, тренироваться становится легче и даже приятно.

Тренировка
Фото: Designed by Freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка

Характер решает больше, чем кажется

Исследование Лондонского университета показало интересную закономерность:

  • Экстраверты обожают командные игры — им важна компания и совместное достижение целей.

  • Интровертам ближе индивидуальные занятия, где можно сосредоточиться на себе.

  • Тревожным и эмоциональным людям подойдут спокойные упражнения — например, растяжка или йога дома.

  • А те, кто стремится к порядку и самодисциплине, получают удовольствие от спорта ради формы и распорядка.

Как понять, что подойдёт именно вам

Учёные советуют начать с простого: пройти тест на определение типа личности. Это поможет узнать, как вы реагируете на разные ситуации и что вас мотивирует. Именно личные особенности могут подсказать, какие тренировки станут в радость.

Эксперимент: спорт против стресса

132 человека в возрасте от 25 до 51 года прошли эксперимент: кто-то выбрал восьминедельную программу с велотренировками и силовыми упражнениями, кто-то — всего 10 минут растяжки в неделю.

Результаты удивили: все улучшили физическую форму, но именно активные участники отмечали большее удовольствие от процесса. А тревожные участники начали меньше волноваться и чувствовать себя увереннее — тренировки снизили уровень стресса.

Главное — не просто тренироваться, а получать удовольствие

Исследователи Ронка и Берджесс уверены: правильный выбор тренировок — это ключ. Заниматься стоит не через силу, а в удовольствие. Тогда спорт перестаёт быть повинностью и становится частью жизни.

Уточнения

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Рецепт маринованных огурцов по-фински с горчицей на зиму
Еда и рецепты
Рецепт маринованных огурцов по-фински с горчицей на зиму
Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека
Домашние животные
Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека Аудио 
Почему петухи кукарекают именно на рассвете? Эволюционные и биологические причины
Домашние животные
Почему петухи кукарекают именно на рассвете? Эволюционные и биологические причины Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Загадка утреннего кукареку: зачем петухи поют на рассвете и что за этим стоит
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
Люди могли появиться в Южной Америке на 10 000 лет раньше
Артисты под прицелом: как Джиган раскритиковал беглецов из шоу-бизнеса
Диетолог рассказывает: красное мясо ускоряет старение в жаркую погод
Максимально комфортный отпуск: как Овечкин наслаждается роскошью в Турции
Пошлины сделали своё дело: доступные бренды спасают Volkswagen
Учёные из Великобритании разработали технологию GEiGS для продления свежести бананов
UCL: соответствие тренировок характеру снижает риск выгорания и повышает результат
Клубника для собак: как безопасно включать ягоды в рацион и избежать последствий
Это шедевр: Ширвиндт оценил интервью Шамана Корчевникову
Чабер: секретный ключ к здоровью сердца и легкому пищеварению за 3 простых шага
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.