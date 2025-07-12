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Ошибки, которые совершают почти все новички в фитнесе — и платят за это болью и стагнацией

Частые ошибки в тренировках: советы для новичков
2:30
Спорт

Фитнес способен укрепить здоровье, улучшить физическую форму и повысить настроение. Но только при одном условии: если тренировки построены грамотно. Ошибки в занятиях могут свести на нет все усилия, замедлить прогресс или даже привести к травмам. Разбираем, какие промахи совершают чаще всего и как этого избежать.

спортзал
Фото: freepik.com by артурсафроновввв is licensed under Free More info
спортзал

Опасные растяжки без подготовки

В погоне за гибкостью многие начинают делать упражнения на максимальную амплитуду — шпагаты с опорой на лавочку, складки с блинами под пятками и другие сомнительные трюки. Но без подготовки это прямой путь к растяжениям и микротравмам. Такие движения допустимы только при хорошей растянутости и под присмотром тренера.

Миф об отказе от воды

До сих пор можно услышать, что пить воду во время тренировки вредно. Это заблуждение. Во время нагрузок организм активно теряет влагу, и без восполнения запаса воды страдает не только эффективность занятий, но и общее состояние. Лучше пить небольшими глотками до, во время и после тренировки.

Растяжка через боль — верный путь к травме

Некоторые считают, что хорошая растяжка должна обязательно сопровождаться болью. На самом деле боль — сигнал тела о том, что вы перешли границу. Любое упражнение на растяжку должно приносить ощущение мягкого натяжения, но не боли. Игнорируя этот принцип, можно легко заработать травму.

Универсальные программы — не всегда благо

Готовые комплексы упражнений из интернета — не панацея. Без учёта индивидуальных особенностей, уровня подготовки и цели они могут оказаться не только бесполезными, но и опасными. Лучше адаптировать тренировку под себя или обратиться за помощью к специалисту.

Плохая техника — причина неудач и травм

Даже эффективные упражнения могут не работать, если вы делаете их с нарушением техники. В лучшем случае — просто не будет результата, в худшем — возникнут проблемы со связками или суставами. Важно не только изучить правильное выполнение, но и контролировать его постоянно.

Тренировки должны помогать телу, а не разрушать его. Поэтому внимательное отношение к технике, разумная нагрузка и адекватная растяжка — ключевые условия для прогресса без риска.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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