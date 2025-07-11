Маленькая зарядка — большой эффект: упражнения, которые любят офисные позвоночники

Упражнения от боли в спине при сидячей работе

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Долгое сидение за компьютером способно серьёзно повлиять на здоровье спины, шеи и поясницы. Мышцы затекают, появляется скованность, а в конце дня вы чувствуете, будто носили бетон. К счастью, с этой проблемой можно справиться — достаточно выполнять простые упражнения, которые не требуют специальной подготовки и снаряжения.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сидячая работа

Чем полезны такие упражнения

Снимают напряжение с мышц спины и шеи

Улучшают осанку и предотвращают искривления

Повышают подвижность позвоночника и суставов

Улучшают кровообращение и работу мышц

Снижают утомляемость и улучшают концентрацию

Как делать упражнения правильно

Лучше всего выполнять упражнения каждые 1-2 часа

Движения должны быть плавными, без резких рывков

Следите за дыханием и делайте всё осознанно

Старайтесь совмещать упражнения с эргономичной рабочей позой

При наличии сильной боли — посоветуйтесь с врачом

Эффективные упражнения прямо на рабочем месте

Пожимания плечами - поднимите плечи вверх, задержитесь на пару секунд, затем опустите

Круговые вращения плечами - выполняйте по 5-10 кругов вперёд и назад

Наклоны головы - поочерёдно к каждому плечу и вперёд/назад, не зажимая шею

Повороты корпуса сидя - держите спину прямо, поворачивайтесь вправо и влево, удерживаясь за спинку стула

Наклоны вперёд - сидя, медленно наклоняйтесь к ногам, расслабляя спину

Регулярная практика этих упражнений поможет не только снять накопившееся за день напряжение, но и предотвратить развитие хронических болей в спине. Не забывайте: движение — лучшее лекарство от малоподвижного образа жизни, особенно если вы проводите за столом большую часть дня.

Уточнения

Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

