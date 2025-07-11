Маленькая зарядка — большой эффект: упражнения, которые любят офисные позвоночники

Долгое сидение за компьютером способно серьёзно повлиять на здоровье спины, шеи и поясницы. Мышцы затекают, появляется скованность, а в конце дня вы чувствуете, будто носили бетон. К счастью, с этой проблемой можно справиться — достаточно выполнять простые упражнения, которые не требуют специальной подготовки и снаряжения.
Снимают напряжение с мышц спины и шеи
Улучшают осанку и предотвращают искривления
Повышают подвижность позвоночника и суставов
Улучшают кровообращение и работу мышц
Снижают утомляемость и улучшают концентрацию
Лучше всего выполнять упражнения каждые 1-2 часа
Движения должны быть плавными, без резких рывков
Следите за дыханием и делайте всё осознанно
Старайтесь совмещать упражнения с эргономичной рабочей позой
При наличии сильной боли — посоветуйтесь с врачом
Пожимания плечами - поднимите плечи вверх, задержитесь на пару секунд, затем опустите
Круговые вращения плечами - выполняйте по 5-10 кругов вперёд и назад
Наклоны головы - поочерёдно к каждому плечу и вперёд/назад, не зажимая шею
Повороты корпуса сидя - держите спину прямо, поворачивайтесь вправо и влево, удерживаясь за спинку стула
Наклоны вперёд - сидя, медленно наклоняйтесь к ногам, расслабляя спину
Регулярная практика этих упражнений поможет не только снять накопившееся за день напряжение, но и предотвратить развитие хронических болей в спине. Не забывайте: движение — лучшее лекарство от малоподвижного образа жизни, особенно если вы проводите за столом большую часть дня.
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