Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Shanghai Academy of Spaceflight: SJ-25 тестирует технологию дозаправки спутников на орбите
Фаршированные баклажаны с моцареллой и каперсами: пошаговый рецепт
Какие ошибки приводят к порче стеклянной и хрустальной посуды — рекомендации от производителей
Финляндия обостряет ситуацию: выход из Оттавской конвенции. Почему это важно?
Как одеваться моложе после 50: советы стилистов
Почему Трамп посылает закодированные сообщения — разбор его новой стратегии на Украине
Надежда Бабкина против сравнений с Пугачёвой: мне чужих званий не надо
Окрошка с соленьями и мацони на тархуне: рецепты от бренд-шефа
Фильмы изобрели для него: Иствуд назвал единственного кумира за 70 лет в кино

Базовые позы йоги, которые помогут расслабить тело и включиться в практику с первого раза

Домашняя йога: упражнения, с которых стоит начинать
1:57
Спорт

Йога — это не просто упражнения, а целая система для тела и разума. Она сочетает в себе физическую активность, дыхательные практики и элементы медитации. Особенно ценна она тем, что подходит людям любого возраста и уровня подготовки. Всё, что вам нужно для начала — немного свободного времени и желание заботиться о себе.

Девушка медитирует после тренировки в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка медитирует после тренировки в спортзале

Чем полезна йога

  • Укрепляет мышцы и улучшает гибкость

  • Помогает выровнять осанку и снять напряжение

  • Снижает уровень стресса и тревожности

  • Улучшает качество сна и общее самочувствие

  • Повышает концентрацию и осознанность

Что важно знать перед началом

  • Начинайте с простых поз — не стремитесь к сложным асанам сразу

  • Занимайтесь регулярно: даже 10 минут в день дадут результат

  • Не допускайте резкой боли — слушайте сигналы своего тела

  • Практикуйте в спокойной обстановке без отвлекающих факторов

  • Используйте удобную одежду и нескользкий коврик

Базовые асаны для новичков

  • Поза горы (Тадасана) - стоя прямо, почувствуйте устойчивость и включите мышцы всего тела

  • Поза дерева (Врикшасана) - балансируйте на одной ноге, укрепляя мышцы ног и корпуса

  • Поза собаки мордой вниз (Адхо Мукха Шванасана) - классическая поза для вытяжения всей задней цепи тела

  • Поза кобры (Бхуджангасана) - лёжа на животе, мягко прогибайтесь назад, раскрывая грудную клетку

  • Поза ребёнка (Баласана) - глубокое расслабление и вытяжение позвоночника в положении на коленях

Эти асаны — отличная основа для начала практики. Главное — не спешите и занимайтесь с удовольствием. Йога не про совершенство, а про постепенное развитие. И даже самая короткая сессия способна принести вам покой, облегчение в теле и ясность в голове.

Уточнения

Самочу́вствие - общий психический показатель телесного и духовного состояния индивида в каждый данный момент; состоит из конкретных ощущений и общих чувств.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали Аудио 
Почему именно RAV4 2018 года — золотая середина среди подержанных кроссоверов
Авто
Почему именно RAV4 2018 года — золотая середина среди подержанных кроссоверов Аудио 
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Экономика и бизнес
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России? Аудио 
Популярное
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Последние материалы
Финляндия обостряет ситуацию: выход из Оттавской конвенции. Почему это важно?
Как одеваться моложе после 50: советы стилистов
Почему Трамп посылает закодированные сообщения — разбор его новой стратегии на Украине
Надежда Бабкина против сравнений с Пугачёвой: мне чужих званий не надо
Окрошка с соленьями и мацони на тархуне: рецепты от бренд-шефа
Фильмы изобрели для него: Иствуд назвал единственного кумира за 70 лет в кино
Фуэстес-Джорджинас: оазис, который обходится туристам дорого
Названы эффективные упражнения для ног без посещения спортзала
Автоэксперт Моржаретто: китайские авто отлично работают в жару
Фармацевт Золотарёва: влажная погода способствует росту грибков и ухудшению самочувствия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.