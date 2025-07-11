Базовые позы йоги, которые помогут расслабить тело и включиться в практику с первого раза

Домашняя йога: упражнения, с которых стоит начинать

1:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Йога — это не просто упражнения, а целая система для тела и разума. Она сочетает в себе физическую активность, дыхательные практики и элементы медитации. Особенно ценна она тем, что подходит людям любого возраста и уровня подготовки. Всё, что вам нужно для начала — немного свободного времени и желание заботиться о себе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка медитирует после тренировки в спортзале

Чем полезна йога

Укрепляет мышцы и улучшает гибкость

Помогает выровнять осанку и снять напряжение

Снижает уровень стресса и тревожности

Улучшает качество сна и общее самочувствие

Повышает концентрацию и осознанность

Что важно знать перед началом

Начинайте с простых поз — не стремитесь к сложным асанам сразу

Занимайтесь регулярно: даже 10 минут в день дадут результат

Не допускайте резкой боли — слушайте сигналы своего тела

Практикуйте в спокойной обстановке без отвлекающих факторов

Используйте удобную одежду и нескользкий коврик

Базовые асаны для новичков

Поза горы (Тадасана) - стоя прямо, почувствуйте устойчивость и включите мышцы всего тела

Поза дерева (Врикшасана) - балансируйте на одной ноге, укрепляя мышцы ног и корпуса

Поза собаки мордой вниз (Адхо Мукха Шванасана) - классическая поза для вытяжения всей задней цепи тела

Поза кобры (Бхуджангасана) - лёжа на животе, мягко прогибайтесь назад, раскрывая грудную клетку

Поза ребёнка (Баласана) - глубокое расслабление и вытяжение позвоночника в положении на коленях

Эти асаны — отличная основа для начала практики. Главное — не спешите и занимайтесь с удовольствием. Йога не про совершенство, а про постепенное развитие. И даже самая короткая сессия способна принести вам покой, облегчение в теле и ясность в голове.

Уточнения

Самочу́вствие - общий психический показатель телесного и духовного состояния индивида в каждый данный момент; состоит из конкретных ощущений и общих чувств.

