Почему стретчинг перед сном делает утро другим — неожиданный эффект, о котором мало кто знает

Неожиданный результат стретчинга: как простое движение меняет самочувствие и настроение

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Стретчинг — это комплекс упражнений на растяжку, направленный на развитие гибкости, эластичности мышц и подвижности суставов. Он помогает снизить мышечное напряжение, улучшить осанку и повысить общее самочувствие. Заниматься можно в любом возрасте и практически в любых условиях — дома, в спортзале, на работе или даже на прогулке

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение на растяжку тела

Польза стретчинга

Улучшает гибкость и подвижность суставов

Снимает мышечное напряжение после тренировок и в конце рабочего дня

Улучшает кровообращение и способствует восстановлению

Укрепляет осанку и стабилизирует корпус

Помогает предотвратить травмы

Поддерживает здоровье позвоночника и суставов

Помогает лучше чувствовать тело и управлять им

Как правильно заниматься стретчингом

Разогревайтесь перед растяжкой — подойдут лёгкие кардиодвижения

Выполняйте движения плавно, без рывков

Не задерживайте дыхание, дышите глубоко и спокойно

Не растягивайтесь до боли, только до ощущения легкого напряжения

Регулярность важнее интенсивности — занимайтесь хотя бы 3 раза в неделю

Базовые упражнения для начинающих

Наклоны вперёд сидя: тяните корпус к стопам, не округляя спину

Растяжка бёдер стоя: подтягивайте пятку к ягодице, удерживая равновесие

Повороты корпуса сидя: поворачивайтесь к согнутой ноге, удерживая спину прямой

Растяжка плеч: тяните локоть за головой, растягивая трицепс

Растяжка шеи: медленно наклоняйте голову к плечу, не сгибая корпус

Стретчинг — это способ познакомиться с собственным телом, научиться слушать его и заботиться о нём. Он улучшает физическое и эмоциональное состояние, помогает справляться со стрессом и возвращает ощущение лёгкости в теле. Это не просто растяжка — это практика баланса, осознанности и восстановления, которая подходит каждому

Уточнения

Позвоно́чник (лат. Columna vertebralis) — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).

