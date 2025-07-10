Почему стретчинг перед сном делает утро другим — неожиданный эффект, о котором мало кто знает

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Спорт

Стретчинг — это комплекс упражнений на растяжку, направленный на развитие гибкости, эластичности мышц и подвижности суставов. Он помогает снизить мышечное напряжение, улучшить осанку и повысить общее самочувствие. Заниматься можно в любом возрасте и практически в любых условиях — дома, в спортзале, на работе или даже на прогулке

Упражнение на растяжку тела
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Упражнение на растяжку тела

Польза стретчинга

  • Улучшает гибкость и подвижность суставов

  • Снимает мышечное напряжение после тренировок и в конце рабочего дня

  • Улучшает кровообращение и способствует восстановлению

  • Укрепляет осанку и стабилизирует корпус

  • Помогает предотвратить травмы

  • Поддерживает здоровье позвоночника и суставов

  • Помогает лучше чувствовать тело и управлять им

Как правильно заниматься стретчингом

  • Разогревайтесь перед растяжкой — подойдут лёгкие кардиодвижения

  • Выполняйте движения плавно, без рывков

  • Не задерживайте дыхание, дышите глубоко и спокойно

  • Не растягивайтесь до боли, только до ощущения легкого напряжения

  • Регулярность важнее интенсивности — занимайтесь хотя бы 3 раза в неделю

Базовые упражнения для начинающих

  • Наклоны вперёд сидя: тяните корпус к стопам, не округляя спину

  • Растяжка бёдер стоя: подтягивайте пятку к ягодице, удерживая равновесие

  • Повороты корпуса сидя: поворачивайтесь к согнутой ноге, удерживая спину прямой

  • Растяжка плеч: тяните локоть за головой, растягивая трицепс

  • Растяжка шеи: медленно наклоняйте голову к плечу, не сгибая корпус

Стретчинг — это способ познакомиться с собственным телом, научиться слушать его и заботиться о нём. Он улучшает физическое и эмоциональное состояние, помогает справляться со стрессом и возвращает ощущение лёгкости в теле. Это не просто растяжка — это практика баланса, осознанности и восстановления, которая подходит каждому

Уточнения

Позвоно́чник (лат. Columna vertebralis) — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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