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Вот с чего на самом деле начинается подтянутая форма: 5 упражнений без лишней суеты

Простой набор упражнений заставит ваши ягодицы загореться — главное делать правильно
1:43
Спорт

Фитнес-тренеры выделяют несколько упражнений, способствующих эффективному росту ягодичных мышц. Эти упражнения можно выполнять как в тренажёрном зале, так и в домашних условиях

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

1. Приседания
Приседания считаются одним из самых эффективных упражнений для тренировки ягодичных мышц. Они играют важную роль в стабилизации таза и улучшают биомеханику движений, что особенно важно при ходьбе, беге, наклонах и подъёме

2. Ягодичный мостик
Это упражнение направлено на изолированную проработку ягодичных мышц. Лягте на спину, согните колени, поставьте стопы на пол. Поднимайте таз вверх, напрягая ягодицы, затем опускайтесь вниз

3. Выпады
Выпады помогают укрепить ягодичные мышцы и улучшить их форму. Сделайте шаг вперёд одной ногой, опускаясь до угла 90 градусов в колене, затем вернитесь в исходное положение

4. Подъёмы на платформу
Это упражнение эффективно для проработки ягодичных мышц и бёдер. Встаньте перед устойчивой платформой, поднимитесь на неё одной ногой, затем опуститесь и повторите с другой ноги

5. Отведение ноги назад
Упражнение направлено на изолированную проработку ягодичных мышц. Встаньте на четвереньки, отведите одну ногу назад и вверх, затем вернитесь в исходное положение

Регулярное выполнение этих упражнений поможет укрепить и увеличить ягодичные мышцы. Важно соблюдать правильную технику и постепенно увеличивать нагрузку для достижения наилучших результатов

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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