Этот простой комплекс укрепит мышцы спины без тренажёров — вот как это работает

Планка и ещё четыре упражнения: почему они возвращают здоровую осанку быстрее, чем массаж

1:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-эксперт Ольга Махова поделилась пятью простыми упражнениями, которые помогут улучшить осанку и укрепить мышцы спины. Эти упражнения легко выполнять на даче или в домашних условиях без специального оборудования

Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фитнес

1. "Лодочка"

Лягте на живот, вытяните руки вперёд. Одновременно поднимите руки, грудь и ноги, напрягая мышцы спины и ягодиц. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, затем медленно опуститесь. Повторите 10-15 раз

2. "Кошка"

Встаньте на четвереньки, руки под плечами, колени под бёдрами. На вдохе прогните спину вниз, поднимая голову и таз. На выдохе округлите спину вверх, опуская голову и таз. Выполните 10-15 повторений

3. "Самолёт"

Лягте на живот, вытяните руки в стороны. Поднимите грудь и руки, удерживая ноги на полу. Задержитесь на несколько секунд, затем опуститесь. Повторите 10-12 раз

4. "Планка"

Примите упор лёжа на предплечьях, тело должно образовывать прямую линию от головы до пят. Напрягите мышцы кора и удерживайте положение 30-60 секунд. Повторите 2-3 раза

5. Растяжка грудного отдела

Встаньте у стены, прижмите к ней спину и затылок. Поднимите руки в стороны на уровне плеч, согните в локтях под прямым углом. Медленно поднимайте и опускайте руки, скользя ими по стене. Выполните 10-12 повторений

Регулярное выполнение этих упражнений помогает укрепить мышцы спины, улучшить осанку и общее самочувствие. Комплекс подходит людям любого уровня физической подготовки и может стать полезной привычкой в повседневной жизни

Уточнения

Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

