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Какие виды боевых искуств выбирают люди после 30 лет — и вот почему

Какой тип боевых искусств выбрать взрослому: мнение инструкторов
3:02
Спорт

Взрослые всё чаще выбирают боевые искусства не только ради самообороны, но и чтобы укрепить здоровье, улучшить физическую форму и обрести уверенность. Но как выбрать направление, если все они кажутся интересными.

Боевые искусства
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Боевые искусства

Если сомневаешься, лучше не гуглить бесконечно, а просто спросить у опытного тренера или наставника. А пока — давай разберёмся, какие виды боевых искусств особенно подходят взрослым.

Популярные стили для взрослых:

  • Джиу-джитсу
  • Тхэквондо
  • Айкидо
  • Ушу
  • Дзюдо
  • Самбо

Каждое из этих направлений отличается не только техникой, но и философией. Одни делают ставку на силу, другие — на энергию противника, а третьи — на духовное развитие. Подробности — ниже.

Джиу-джитсу: самооборона без агрессии

Этот стиль подойдёт тем, кто хочет уметь защищаться без грубой силы. Главное здесь — использовать энергию противника против него самого. Техника включает удары руками и ногами, но упор делается на контроль и защиту. Даже небольшой человек может одержать верх над более сильным.

Айкидо: гармония и контроль

Если хочется прокачать не только тело, но и дух — выбирай айкидо. Оно не требует суперподготовки, подходит для любого возраста и уровня физической формы. Суть в том, чтобы перенаправить атаку, используя силу оппонента, — и при этом оставаться в балансе.

Ушу (Кунг-фу): сила, грация, прыжки

Китайское искусство, где боевые приёмы сочетаются с акробатикой и зрелищными позами. Направлений множество, так что можно выбрать под себя: кто-то больше прыгает, кто-то — делает акцент на стойках или ударах.

Тхэквондо: удары ногами и философия

Этот стиль базируется на ударах всеми конечностями, особенно ногами. В тренировках много не только техники, но и упражнений на концентрацию, контроль и медитацию. Ноги — главное оружие, ведь они длиннее рук и позволяют держать дистанцию.

Дзюдо: экономия энергии и чёткие приёмы

Основной упор — на броски, удержания и болевые приёмы. Каждое движение максимально рационально: никакой лишней траты сил. Идеальный выбор для тех, кто хочет учиться эффективно и разумно защищаться.

Самбо: боевой микс на все случаи

Российская система самозащиты без оружия, в которой соединились приёмы дзюдо, коча и куреша. Эффективна и постоянно развивается. Здесь важны как физическая готовность, так и психологическая устойчивость. Бои учат быстро реагировать, удерживать и нейтрализовать противника.

Важно знать!

Обучение в такой ситуации будет заключаться не только в отработке приёмов и изучении техники, но и в ознакомлении с историей конкретного единоборства, а также его основателей.

Уточнения

Самооборо́на — действия субъекта (физического, юридического лица, группы лиц, сообщества, государства) по самостоятельной обороне от агрессора.

Боевы́е иску́сства — различные виды единоборств и самозащиты разного, часто восточноазиатского происхождения, развивались, главным образом, как средства ведения рукопашного боя.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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