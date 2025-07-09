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Судебный PR-эффект: как поцелуй с партнером привел к оправданию фехтовальщицы

Суд оправдал фехтовальщицу: правда о допинге и слюне партнеров
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Спорт

Спортивный арбитражный суд оправдал 33-летнюю французскую фехтовальщицу Изаору Тибюс в деле о допинге.

Набор для сбора допинг-проб
Фото: commons.wikimedia.org by Augustas Didzgalvis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Набор для сбора допинг-проб

До этого WADA настаивало на четырехлетнем отстранении этой атлетки.

Суд поддержал версию адвокатов, которые заявили, что допинг остарин попал в кровь девушки после поцелуя с партнером — американским фехтовальщиком Рэйсом Имбоденом.

Его, кстати, отстранили за использование допинга.

Передача вещества через слюну подтвердили лабораторные исследования.

Уточнения

Изаора Тибюс (фр. Ysaora Thibus, р.22 августа 1991) — французская фехтовальщица-рапиристка, призёр чемпионатов мира и Европы, четырёхкратная чемпионка Франции. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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