Судебный PR-эффект: как поцелуй с партнером привел к оправданию фехтовальщицы

Суд оправдал фехтовальщицу: правда о допинге и слюне партнеров

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Спортивный арбитражный суд оправдал 33-летнюю французскую фехтовальщицу Изаору Тибюс в деле о допинге.

Фото: commons.wikimedia.org by Augustas Didzgalvis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Набор для сбора допинг-проб

До этого WADA настаивало на четырехлетнем отстранении этой атлетки.

Суд поддержал версию адвокатов, которые заявили, что допинг остарин попал в кровь девушки после поцелуя с партнером — американским фехтовальщиком Рэйсом Имбоденом.

Его, кстати, отстранили за использование допинга.

Передача вещества через слюну подтвердили лабораторные исследования.

Уточнения

Изаора Тибюс (фр. Ysaora Thibus, р.22 августа 1991) — французская фехтовальщица-рапиристка, призёр чемпионатов мира и Европы, четырёхкратная чемпионка Франции.

