Судебный PR-эффект: как поцелуй с партнером привел к оправданию фехтовальщицы

Спортивный арбитражный суд оправдал 33-летнюю французскую фехтовальщицу Изаору Тибюс в деле о допинге.
До этого WADA настаивало на четырехлетнем отстранении этой атлетки.
Суд поддержал версию адвокатов, которые заявили, что допинг остарин попал в кровь девушки после поцелуя с партнером — американским фехтовальщиком Рэйсом Имбоденом.
Его, кстати, отстранили за использование допинга.
Передача вещества через слюну подтвердили лабораторные исследования.
Изаора Тибюс (фр. Ysaora Thibus, р.22 августа 1991) — французская фехтовальщица-рапиристка, призёр чемпионатов мира и Европы, четырёхкратная чемпионка Франции.
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