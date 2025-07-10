Тренировка ног в тупике? Узнайте 3 хитрости для максимальных результатов

День ног застопорился? Тренировки нижней части тела практически зашли в тупик? Вы не одиноки — у многих посетителей спортзала именно день ног страдает больше всего. Но почему? Возможно, дело просто в мотивации, в конце концов, зачем ноги, если можно грудь? Но для других неудачную программу дня ног можно легко исправить с помощью небольших хитростей и простых советов.
Эти три простых совета помогут вам извлечь максимальную пользу из тренировок для ног.
Удивительно, как много людей пренебрегают надлежащей разминкой перед тренировкой. Поднимите температуру тела с помощью пяти минут легкой пробежки, а затем выполните полный комплекс упражнений на растяжку, сосредоточившись на подколенных сухожилиях, паху, икрах и квадрицепсах.
"Если вы не разогрелись должным образом, вы просто не получите тех же результатов", — говорит фитнес-консультант Саймон Харлинг.
Приседания с паузой задействуют большинство мышечных волокон для отличного рельефа ягодичных мышц и квадрицепсов.
Положите штангу на плечи и приседайте, пока ваши бёдра не станут параллельны полу, задержитесь на четыре секунды и поднимитесь. Держите спину прямо и выдыхайте, поднимаясь. Сделайте три подхода по десять повторений.
Ваши подколенные сухожилия играют ключевую роль в общей физической подготовке. Лягте на пол, поставив ноги на стул. Поднимите туловище так, чтобы ваши стопы плотно прилегали к сиденью, затем медленно опустите ноги вниз и прогните спину, пока вы не найдете опоры в ногах и плечах. Вам повезёт, если вы сделаете четыре подхода.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
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