Тренировка ног в тупике? Узнайте 3 хитрости для максимальных результатов

Фитнес-тренер Саймон Харлинг назвал три ключевых совета для дня ног

1:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

День ног застопорился? Тренировки нижней части тела практически зашли в тупик? Вы не одиноки — у многих посетителей спортзала именно день ног страдает больше всего. Но почему? Возможно, дело просто в мотивации, в конце концов, зачем ноги, если можно грудь? Но для других неудачную программу дня ног можно легко исправить с помощью небольших хитростей и простых советов.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Анаэробные тренировки

Эти три простых совета помогут вам извлечь максимальную пользу из тренировок для ног.

Разминка

Удивительно, как много людей пренебрегают надлежащей разминкой перед тренировкой. Поднимите температуру тела с помощью пяти минут легкой пробежки, а затем выполните полный комплекс упражнений на растяжку, сосредоточившись на подколенных сухожилиях, паху, икрах и квадрицепсах.

"Если вы не разогрелись должным образом, вы просто не получите тех же результатов", — говорит фитнес-консультант Саймон Харлинг.

Оставайтесь внизу

Приседания с паузой задействуют большинство мышечных волокон для отличного рельефа ягодичных мышц и квадрицепсов.

Положите штангу на плечи и приседайте, пока ваши бёдра не станут параллельны полу, задержитесь на четыре секунды и поднимитесь. Держите спину прямо и выдыхайте, поднимаясь. Сделайте три подхода по десять повторений.

Потянитесь

Ваши подколенные сухожилия играют ключевую роль в общей физической подготовке. Лягте на пол, поставив ноги на стул. Поднимите туловище так, чтобы ваши стопы плотно прилегали к сиденью, затем медленно опустите ноги вниз и прогните спину, пока вы не найдете опоры в ногах и плечах. Вам повезёт, если вы сделаете четыре подхода.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

