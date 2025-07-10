Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фисташковое печенье с белым шоколадом стало самым обсуждаемым десертом Великобритании
В Екатеринбурге на Иннопроме подписано соглашение о центре робототехники для автопрома
Принцип действия липких ловушек и их применение на участке
Сомнолог Кудинов порекомендовал холодный душ для хорошего сна в жару
Ветеринар Цыпленков: внезапная ласка кошки может говорить о бешенстве
Центробанк назвал страховые компании с наибольшим количеством жалоб по ОСАГО
Не настолько богат для дешёвых вещей: Киркоров приобрёл президентский Аурус за 50 млн
Торпедо под следствием: клуб вернулся в РПЛ — и тут же оказался под угрозой роспуска
От Нивеи можно отказаться: это масло с витаминами стирает морщины после 50 лет

Тренировка ног в тупике? Узнайте 3 хитрости для максимальных результатов

Фитнес-тренер Саймон Харлинг назвал три ключевых совета для дня ног
1:52
Спорт

День ног застопорился? Тренировки нижней части тела практически зашли в тупик? Вы не одиноки — у многих посетителей спортзала именно день ног страдает больше всего. Но почему? Возможно, дело просто в мотивации, в конце концов, зачем ноги, если можно грудь? Но для других неудачную программу дня ног можно легко исправить с помощью небольших хитростей и простых советов.

Анаэробные тренировки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Анаэробные тренировки

Эти три простых совета помогут вам извлечь максимальную пользу из тренировок для ног.

Разминка

Удивительно, как много людей пренебрегают надлежащей разминкой перед тренировкой. Поднимите температуру тела с помощью пяти минут легкой пробежки, а затем выполните полный комплекс упражнений на растяжку, сосредоточившись на подколенных сухожилиях, паху, икрах и квадрицепсах.

"Если вы не разогрелись должным образом, вы просто не получите тех же результатов", — говорит фитнес-консультант Саймон Харлинг.

Оставайтесь внизу

Приседания с паузой задействуют большинство мышечных волокон для отличного рельефа ягодичных мышц и квадрицепсов.

Положите штангу на плечи и приседайте, пока ваши бёдра не станут параллельны полу, задержитесь на четыре секунды и поднимитесь. Держите спину прямо и выдыхайте, поднимаясь. Сделайте три подхода по десять повторений.

Потянитесь

Ваши подколенные сухожилия играют ключевую роль в общей физической подготовке. Лягте на пол, поставив ноги на стул. Поднимите туловище так, чтобы ваши стопы плотно прилегали к сиденью, затем медленно опустите ноги вниз и прогните спину, пока вы не найдете опоры в ногах и плечах. Вам повезёт, если вы сделаете четыре подхода.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Археологи обнаружили у Адрасана античное торговое судно с нетронутым грузом
Наука и техника
Археологи обнаружили у Адрасана античное торговое судно с нетронутым грузом Аудио 
В штате Рио-де-Жанейро обнаружены тапиры после века исчезновения
Домашние животные
В штате Рио-де-Жанейро обнаружены тапиры после века исчезновения Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
Принцип действия липких ловушек и их применение на участке
Сомнолог Кудинов порекомендовал холодный душ для хорошего сна в жару
Ветеринар Цыпленков: внезапная ласка кошки может говорить о бешенстве
Центробанк назвал страховые компании с наибольшим количеством жалоб по ОСАГО
Не настолько богат для дешёвых вещей: Киркоров приобрёл президентский Аурус за 50 млн
Торпедо под следствием: клуб вернулся в РПЛ — и тут же оказался под угрозой роспуска
От Нивеи можно отказаться: это масло с витаминами стирает морщины после 50 лет
Брэд Питт требует доступ к переписке Анджелины Джоли в споре за винодельню Château Miraval
Механики рассказали, чем опасна езда с минимальным остатком топлива
В Лондоне вводят меры против нарушений на электровелосипедах — новые штрафы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.