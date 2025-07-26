Хотите улучшить тренировки, настроение и восстановление? Вот что вам следует изменить

Люди ревностно следят за своими фитнес-трекерами, отслеживаем потребление воды и макронутриенты и перепробовали практически все доступные на рынке добавки. Но, по словам Кристен Холмс, фитнес-эксперта, правильный режим сна и бодрствования — это "главное из всех способов оптимизации производительности".
Режим сна и бодрствования определяет время, когда вы ложитесь спать и просыпаетесь каждый день.
По словам Холмса, это один из самых мощных рычагов, которые вы можете контролировать для своего здоровья. Он помогает регулировать циркадные ритмы — внутренние часы организма, влияющие на всё: от уровня гормонов и температуры тела до обмена веществ и настроения.
Когда ваш режим сна стабилен, вы восстанавливаетесь эффективнее, быстрее засыпаете и чувствуете себя лучше как физически, так и психологически. Но когда вы сбиваетесь с ритма — даже на несколько часов — это может сбить весь ваш организм.
"Хотя случайные бессонные ночи не представляют большой проблемы, если мы делаем это постоянно, это имеет серьёзные последствия для здоровья", — сказала Холмс.
Например, нарушения обмена веществ, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с психическим здоровьем" и многое другое.
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