5 секретов идеальных ягодиц: узнайте, как простые упражнения сделают вас крепче

Тренировка ягодичных мышц: 5 секретов здоровья и силы, о которых вы не знали

2:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Не так давно тренировка нижней части тела в основном концентрировалась на квадрицепсах, бицепсах бедра и, если вы действительно усердны, на икрах. Но в последние годы наблюдается всплеск интереса к важности тренировки ягодичных мышц, более известных как ягодицы или просто ягодицы, и упражнения, ориентированные на ягодицы, стали популярной темой.

Фото: freepik приседания

Преимущества тренировки ягодичных мышц

Что касается мышц, ягодичные мышцы — один из самых мощных источников энергии во всем теле, отвечающий за всё: от быстрого бега и высоких прыжков до взрывного подъёма тяжестей, а также помогающий поддерживать стабильность таза и бёдер.

На самом деле, поскольку многие из нас проводят много времени за рабочим столом, что может нанести серьёзный вред нашим бёдрам и осанке, если мы не будем соблюдать осторожность, исследования показали, что целенаправленная тренировка ягодичных мышц в спортзале может быть ключом к предотвращению травм и снижению риска хронической боли в спине и коленях.

Мост со штангой на бедрах

Сядьте прямо, опираясь спиной на скамью или ящик. Перекатывайте штангу по ногам, пока она не окажется над бёдрами, прежде чем согнуть колени.

Откиньтесь назад и подтяните бёдра к штанге.

Прижмитесь спиной к скамье, а стопами — к полу, разгибая бёдра и отрывая штангу от пола.

Сильно напрягите ягодицы в верхней точке прежде чем медленно опуститься на пол. Повторите.

Приседания сумо

Подготовьтесь к приседаниям или становой тяге, как обычно, но с небольшими изменениями: расставьте ноги максимально широко.

Далее выполняйте подъём, следуя обычным рекомендациям по расстановке ног и избегая чрезмерного округления поясницы.

Широкая постановка ног поможет вам сохранять вертикальное положение туловища, что делает это упражнение отличным вариантом для новичков.

Приседания с поднятой задней ногой

Встаньте прямо, поставив заднюю ногу на скамью или ящик позади себя, гантели висят по бокам.

Сгибайте переднюю ногу в колене, медленно опускаясь, пока бедро передней ноги не окажется ниже параллели с полом.

Перенесите вес на переднюю ногу, взрывным движением выпрямляясь.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

