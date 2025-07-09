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Конфеты из будущего: то, что должно было быть десертом, стало оружием массового похудения

Эксперты оценили влияние жевательных кетоконфет на вес при кетодиете
3:58
Спорт

Кетоконфеты стремительно набирают популярность среди тех, кто придерживается кетодиеты. Их часто воспринимают как безвредную сладкую альтернативу, способную даже ускорить похудение. Но так ли они безопасны? И действительно ли способствуют сжиганию жира?

Сладости
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сладости

Кетоконфеты

Кетоконфеты — это сладости, созданные специально для тех, кто придерживается кетогенного питания. Они имитируют вкус и текстуру обычных жевательных конфет, но содержат минимальное количество углеводов, чтобы не выводить организм из состояния кетоза.

Основные компоненты

Подсластители вместо сахара

Обычный сахар в таких конфетах заменяют на низко- или некалорийные подсластители: стевию, эритрит, ксилит, аллюлозу или монк-фрут. Эти вещества не вызывают резкого скачка глюкозы в крови и позволяют наслаждаться сладким вкусом без нарушения диеты.

Желирующие агенты

Чтобы придать жевательную текстуру, в состав добавляют желатин, агар-агар или пектин.

Жиры

Для текстуры и энергетической ценности используют жиры: кокосовое масло или масло какао. Эти ингредиенты соответствуют принципам кетопитания и являются источником энергии.

Также часто включают ароматизаторы, красители, витамины, минералы и клетчатку. Некоторые конфеты дополнительно обогащают белками — изолятом сывороточного протеина или коллагеном.

Зачем нужны такие сладости

Кетосладости создаются с несколькими целями:

  • снизить общее количество углеводов в рационе;
  • не допустить выхода из состояния кетоза;
  • утолить желание съесть что-то сладкое, не нарушая диету;
  • повысить насыщаемость за счёт жиров, белков и клетчатки.

"Считается, что кетосладости не вызывают подъёма сахара и инсулина, поддерживают организм в состоянии кетоза. Часть из представленных на рынке вариантов содержат небольшое количество сахаров, поэтому не стоит доверять тому, что написано крупными буквами — полезно читать и мелкий шрифт", — рекомендуют специалисты

Польза кетоконфет

  • Снижение пищевого стресса: позволяют легче соблюдать кетодиету, снижая психологический дискомфорт от отказа от сладкого.
  • Минимум углеводов: правильно приготовленные конфеты содержат менее 5 г углеводов на порцию — достаточно, чтобы не "выбить" из кетоза.
  • Высокое содержание жиров: большая часть калорий (до 70%) поступает из жиров — особенно MCT из кокосового масла, которые быстро превращаются в кетоны и дают энергию.
  • Дополнительные нутриенты: обогащённые витаминами (например, D), минералами (магний), коллагеном и клетчаткой, они могут восполнить дефициты на кетодиете.

Потенциальный вред

Несмотря на все плюсы, есть и минусы:

  • Проблемы с ЖКТ: некоторые подсластители (например, мальтитол) могут вызывать вздутие, газообразование и диарею при чрезмерном употреблении.
  • Высокая калорийность: порция может содержать до 300 ккал — не стоит забывать об общем балансе рациона.
  • Пищевые аллергены: молочные продукты, орехи и другие добавки могут быть потенциально аллергенными — состав стоит изучать внимательно.
  • Не замена пище: кетоконфеты — это не альтернатива полноценному приёму пищи. Они могут быть лишь дополнением к сбалансированному рациону, включающему белки, жиры и овощи.
  • Недостаток исследований: пока нет крупных и достоверных научных работ, доказывающих эффективность или безопасность таких продуктов. Поэтому прежде чем вводить их в рацион, лучше проконсультироваться с врачом или нутрициологом.

Уточнения

Конди́терские изде́лия — продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью.

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