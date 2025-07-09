Секрет мускулистого тела: 5 удивительных вариантов отжиманий, о которых вы не знали

Каждый мужчина, занимающийся спортом, мечтает о накачанной груди, но долгие часы, проведенные за жимом лежа в тренажерном зале, — не единственный способ накачать грудные мышцы. При правильном подходе вы можете отлично потренировать грудь и дома.
Вся программа основана на вариациях стандартных отжиманий. Всё очень просто. Но тем, кто только начинает это упражнение, мы рекомендуем сначала ознакомиться с этими вариантами отжиманий. Всем остальным приготовьтесь к тому, чтобы опуститься и нарастить большую, широкую и мускулистую грудь дома, используя только собственный вес.
Вы будете создавать основу для более крупных грудных мышц, выполняя первые три упражнения для груди три дня в неделю в течение двух недель. Отдыхайте между тренировками как минимум один день.
Выполняйте по три подхода каждого упражнения, отдыхая между ними одну-две минуты. Стремитесь сделать от 10 до 15 повторений, но если это выше ваших возможностей для груди, просто делайте всё, что можете.
Просто выполните стандартное отжимание, но поставив руки шире плеч.
Начните с классического положения для отжиманий.
Переместите правую руку влево, пока обе ладони не окажутся рядом. Сдвиньте левую руку ещё дальше влево, пока ладони снова не окажутся на ширине плеч. Выполните отжимание и повторите, переместившись вправо. Это два отжимания, но всего одно повторение.
Отжимайтесь, держа руки так близко друг к другу, чтобы кончики больших и указательных пальцев соприкасались. Опускаясь, держите локти прижатыми к телу.
Выполните отжимание, положив правую руку на пол, а левую на ящик. Поменяйте руки и повторите. Это одно повторение.
Сделайте отжимание на одной руке, опираясь левой рукой на ящик. Из исходного положения поднимите правую руку к левой. Опустите левую руку к полу, руки на ширине плеч. Сделайте отжимание. Это одно повторение.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
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