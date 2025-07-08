Тайная сила пустоты: прекратите есть через день — запустите природный механизм похудения

Потеря веса при посте через день эффективнее обычных диет

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Пост через день — новый тренд в похудении. Недавнее исследование, опубликованное в British Medical Journal, показало, что чередование 24 часов полного отказа от еды с днями обычного питания может быть более эффективным способом сбросить вес, чем постоянное низкокалорийное питание.

Фото: Designed by Freepik by user14908974, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Голодание

Результаты масштабного исследования

Учёные проанализировали 99 исследований с участием более 6500 человек. Те, кто практиковал такой режим, потеряли в среднем на 1,29 кг больше, чем те, кто придерживался традиционной диеты с ежедневным ограничением калорий. Пост через день, который раньше считали экстремальным, сейчас набирает популярность среди любителей вкусной и здоровой пищи — ведь в «свободные» дни можно есть нормально.

Мнение эксперта о прерывистом голодании

«Нет ничего волшебного в прерывистом голодании для потери веса, кроме того факта, что он представляет собой ещё один способ помочь людям поддерживать более низкое общее потребление калорий», — говорит профессор кардиометаболической медицины Университета Глазго Навид Саттар.

Во время голодания организм использует энергию из накопленного жира, чтобы поддерживать жизнедеятельность, ведь в этот период поступление еды отсутствует. Исторически ограничение калорий возникало как следствие нехватки пищи, духовных практик или терапевтических целей. Прерывистое голодание вдохновлено такими традициями и направлено на достижение пользы для здоровья без негативных эффектов.

Важно помнить: любые изменения в рационе нужно согласовывать с опытным специалистом. Самостоятельные эксперименты с диетами, ограничением калорий или голоданием могут быть опасны.

Уточнения

Голодание — состояние организма, вызванное недостаточным поступлением веществ, необходимых для поддержания гомеостаза.

