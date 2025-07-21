Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные доказали, что даже у древних людей существовали индивидуальные кулинарные вкусы
Чайный гриб изменил микробиом у людей с ожирением за 8 недель
Водитель имеет право подать жалобу на инспектора ГИБДД за нарушение правил
Сезон ураганов и путешествия: когда Карибы лучше оставить на потом
Не просто ритуал: почему бариста всегда ставят стакан воды к вашему кофе
Путин: уход западных компаний не остановил развитие АВТОВАЗа
Как сделать, чтобы в ванной всегда был приятный запах
Волосатая лягушка ломает себе пальцы, чтобы выпустить костяные когти для защиты
Хозяин куклы Аннабель скончался в США в компании зловещей игрушки

Низ живота — как заговорённое место: что мешает убрать его даже при диете

Неправильное питание и стресс назвали факторами накопления жира внизу живота
3:56
Спорт

Плоский живот — цель миллионов, но именно его нижняя часть чаще всего становится настоящей проблемной зоной. Даже если общий вес не растёт, у многих людей появляется характерная "подушка" под пупком. Причины могут быть как медицинскими, так и связанными с образом жизни. Мы собрали рекомендации врачей и фитнес-экспертов, которые помогут понять, откуда берётся жир внизу живота и как с ним грамотно бороться.

Похудение
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Почему жир откладывается внизу живота

Абдоминальное ожирение — одна из самых распространённых форм накопления жира, одинаково характерная как для женщин, так и для мужчин. В ряде случаев оно связано с заболеваниями, но чаще — с образом жизни. Вот главные причины:

  • Неправильное питание. Избыток сахара, быстрых углеводов и трансжиров напрямую ведёт к накоплению жира в брюшной полости. Такие продукты замедляют метаболизм и способствуют "запасанию" калорий.

  • Генетика. Некоторые люди от природы склонны накапливать жир именно в области живота — это заложено в ДНК и не всегда зависит от массы тела.

  • Гормоны. В период менопаузы, при гормональных сбоях или приёме определённых лекарств жир может перераспределяться именно в нижнюю часть живота.

  • Стресс. Повышенный уровень кортизола приводит к тому, что организм начинает "хранить" жир как запас энергии. При этом усиливается тяга к еде, особенно к сладкому.

  • Недосып. Если вы спите меньше 7-8 часов, нарушается гормональный фон и обмен веществ, а аппетит выходит из-под контроля.

Как питаться, чтобы убрать низ живота

Рацион играет ключевую роль в борьбе с жиром в нижней части живота. Без коррекции питания даже регулярные тренировки дадут ограниченный эффект. Основной акцент стоит делать на натуральные продукты с высоким содержанием клетчатки, белка и сложных углеводов. Это овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые крупы, яйца, рыба, нежирное мясо и молочные продукты.

Следует ограничить потребление сахара и рафинированных углеводов, заменив их на воду с лимоном, натуральные подсластители или ягоды. Поддержание оптимального уровня гидратации (не менее 2 литров воды в день) помогает контролировать аппетит и улучшает обмен веществ. Исследования также показывают, что стакан воды перед приёмом пищи способствует снижению веса.

Если дополнительно повысить белковую составляющую в рационе, это поможет дольше сохранять чувство сытости и поддерживать мышечную массу. А регулярное употребление клетчатки (овощи, ягоды, семена чиа, бобовые) способствует снижению риска набора жира в области талии.

Упражнения против жира в нижней части живота

Вот три простых, но эффективных упражнения, которые помогут подтянуть нижнюю часть пресса.

Обратные скручивания.

Лягте на спину, согните ноги под углом 90°, приподнимите таз и подтяните колени к груди. Возвращайтесь медленно. Это упражнение задействует нижние отделы пресса.

Подтягивания ног в упоре сидя.

Сидя на полу с опорой на руки, на выдохе подтяните колени к груди, одновременно наклоняя корпус вперёд. Сделайте паузу — это усилит статическое напряжение.

Ножницы.

Лягте на спину, поясницу прижмите к полу, ноги держите на весу. Начинайте выполнять "перекрёстные" движения ногами, не опуская их слишком низко. Чем ниже — тем сильнее нагрузка, но важно избегать перегруза поясницы.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Популярное
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию

Певица Максим рассказала о неловком моменте на дне рождения шестилетней девочки, которая не узнала её. Узнайте, что произошло и чем это обернулось.

Певица Максим рассказала, как её унизила шестилетняя девочка
Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Водитель имеет право подать жалобу на инспектора ГИБДД за нарушение правил
Сезон ураганов и путешествия: когда Карибы лучше оставить на потом
Не просто ритуал: почему бариста всегда ставят стакан воды к вашему кофе
Путин: уход западных компаний не остановил развитие АВТОВАЗа
Как сделать, чтобы в ванной всегда был приятный запах
Волосатая лягушка ломает себе пальцы, чтобы выпустить костяные когти для защиты
Хозяин куклы Аннабель скончался в США в компании зловещей игрушки
Витамин C из помидоров не усваивается при добавлении огурцов — мнение диетологов
Никогда не используйте один крем для тела и лица — вот что происходит с кожей
Биологи объяснили, что у кошек нет водоотталкивающей шерсти — отсюда страх купания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.