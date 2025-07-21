Низ живота — как заговорённое место: что мешает убрать его даже при диете

Неправильное питание и стресс назвали факторами накопления жира внизу живота

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Плоский живот — цель миллионов, но именно его нижняя часть чаще всего становится настоящей проблемной зоной. Даже если общий вес не растёт, у многих людей появляется характерная "подушка" под пупком. Причины могут быть как медицинскими, так и связанными с образом жизни. Мы собрали рекомендации врачей и фитнес-экспертов, которые помогут понять, откуда берётся жир внизу живота и как с ним грамотно бороться.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Почему жир откладывается внизу живота

Абдоминальное ожирение — одна из самых распространённых форм накопления жира, одинаково характерная как для женщин, так и для мужчин. В ряде случаев оно связано с заболеваниями, но чаще — с образом жизни. Вот главные причины:

Неправильное питание. Избыток сахара, быстрых углеводов и трансжиров напрямую ведёт к накоплению жира в брюшной полости. Такие продукты замедляют метаболизм и способствуют "запасанию" калорий.

Генетика. Некоторые люди от природы склонны накапливать жир именно в области живота — это заложено в ДНК и не всегда зависит от массы тела.

Гормоны. В период менопаузы, при гормональных сбоях или приёме определённых лекарств жир может перераспределяться именно в нижнюю часть живота.

Стресс. Повышенный уровень кортизола приводит к тому, что организм начинает "хранить" жир как запас энергии. При этом усиливается тяга к еде, особенно к сладкому.

Недосып. Если вы спите меньше 7-8 часов, нарушается гормональный фон и обмен веществ, а аппетит выходит из-под контроля.

Как питаться, чтобы убрать низ живота

Рацион играет ключевую роль в борьбе с жиром в нижней части живота. Без коррекции питания даже регулярные тренировки дадут ограниченный эффект. Основной акцент стоит делать на натуральные продукты с высоким содержанием клетчатки, белка и сложных углеводов. Это овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые крупы, яйца, рыба, нежирное мясо и молочные продукты.

Следует ограничить потребление сахара и рафинированных углеводов, заменив их на воду с лимоном, натуральные подсластители или ягоды. Поддержание оптимального уровня гидратации (не менее 2 литров воды в день) помогает контролировать аппетит и улучшает обмен веществ. Исследования также показывают, что стакан воды перед приёмом пищи способствует снижению веса.

Если дополнительно повысить белковую составляющую в рационе, это поможет дольше сохранять чувство сытости и поддерживать мышечную массу. А регулярное употребление клетчатки (овощи, ягоды, семена чиа, бобовые) способствует снижению риска набора жира в области талии.

Упражнения против жира в нижней части живота

Вот три простых, но эффективных упражнения, которые помогут подтянуть нижнюю часть пресса.

Обратные скручивания.

Лягте на спину, согните ноги под углом 90°, приподнимите таз и подтяните колени к груди. Возвращайтесь медленно. Это упражнение задействует нижние отделы пресса.

Подтягивания ног в упоре сидя.

Сидя на полу с опорой на руки, на выдохе подтяните колени к груди, одновременно наклоняя корпус вперёд. Сделайте паузу — это усилит статическое напряжение.

Ножницы.

Лягте на спину, поясницу прижмите к полу, ноги держите на весу. Начинайте выполнять "перекрёстные" движения ногами, не опуская их слишком низко. Чем ниже — тем сильнее нагрузка, но важно избегать перегруза поясницы.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

