Одежда, которая думает за вас: как футболка, лосины и кроссовки заменяют тренера

Футболка, лосины и кроссовки — базовый спортивный гардероб, который есть почти у каждого. Но что, если бы одежда не просто помогала вам чувствовать себя комфортно, а работала как персональный тренер и даже следила за здоровьем?
Сегодня "умная" экипировка уже не фантастика, а реальность. Она умеет считать пульс, контролировать дыхание, отслеживать технику и даже корректировать асаны в йоге. Рассказываем о трёх технологичных разработках, которые делают спорт более безопасным, эффективным и, главное, удобным.
Австрийский стартап QUS Body Connected разработал футболку с датчиками, встроенными прямо в ткань. Она:
измеряет ЧСС, дыхание, сердечную нагрузку;
считает сожжённые калории;
фиксирует движения с помощью акселерометра и гироскопа;
определяет геопозицию с помощью GPS.
Все данные передаются на съёмный блок, закреплённый спереди. Информация автоматически сохраняется в облаке и отображается в мобильном приложении — удобно и моментально. Такой футболкой уже пользуются профессиональные спортсмены в футбольных клубах Австрии.
Как ухаживать: футболку можно стирать до 100 раз, но перед этим необходимо снимать электронный блок.
Австралийская компания Wearable X создала уникальные лосины Nadi X с пятью встроенными сенсорами. Они расположены на ключевых точках: бёдра, колени, лодыжки.
Работает это так:
синхронизируете лосины с приложением;
выбираете асану из каталога;
следуете видео- и аудиоподсказкам;
если допускаете ошибку — в нужной зоне включается вибрация.
Эти лосины буквально "подсказывают телу", как двигаться правильно, и идеально подходят тем, кто практикует йогу без тренера.
Как ухаживать: сенсоры выдерживают стирку и сушку в машине. В комплекте — модуль и кабель для подзарядки.
Модель FlyEase от Nike разрабатывалась для людей с ограниченными возможностями, но её оценят все, кто хочет сэкономить время или испытывает сложности с наклоном и шнуровкой.
Что в них особенного:
кроссовки открываются и закрываются без помощи рук;
нужно просто вставить ногу, и верхняя часть автоматически защёлкнется;
внутри — мягкая амортизирующая подошва и вентиляционные вставки для комфорта при беге.
Это идеальный вариант не только для профессиональных спортсменов, но и для тех, кто просто ценит функциональность и продуманный до мелочей дизайн.
Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
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