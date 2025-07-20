Одежда, которая думает за вас: как футболка, лосины и кроссовки заменяют тренера

Инженеры разработали лосины с сенсорами для коррекции поз и движений

2:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболка, лосины и кроссовки — базовый спортивный гардероб, который есть почти у каждого. Но что, если бы одежда не просто помогала вам чувствовать себя комфортно, а работала как персональный тренер и даже следила за здоровьем?

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use Спин байк

Сегодня "умная" экипировка уже не фантастика, а реальность. Она умеет считать пульс, контролировать дыхание, отслеживать технику и даже корректировать асаны в йоге. Рассказываем о трёх технологичных разработках, которые делают спорт более безопасным, эффективным и, главное, удобным.

Футболка, которая всё о вас знает

Австрийский стартап QUS Body Connected разработал футболку с датчиками, встроенными прямо в ткань. Она:

измеряет ЧСС, дыхание, сердечную нагрузку ;

считает сожжённые калории ;

фиксирует движения с помощью акселерометра и гироскопа;

определяет геопозицию с помощью GPS.

Все данные передаются на съёмный блок, закреплённый спереди. Информация автоматически сохраняется в облаке и отображается в мобильном приложении — удобно и моментально. Такой футболкой уже пользуются профессиональные спортсмены в футбольных клубах Австрии.

Как ухаживать: футболку можно стирать до 100 раз, но перед этим необходимо снимать электронный блок.

Лосины, которые исправляют позу за вас

Австралийская компания Wearable X создала уникальные лосины Nadi X с пятью встроенными сенсорами. Они расположены на ключевых точках: бёдра, колени, лодыжки.

Работает это так:

синхронизируете лосины с приложением;

выбираете асану из каталога;

следуете видео- и аудиоподсказкам ;

если допускаете ошибку — в нужной зоне включается вибрация.

Эти лосины буквально "подсказывают телу", как двигаться правильно, и идеально подходят тем, кто практикует йогу без тренера.

Как ухаживать: сенсоры выдерживают стирку и сушку в машине. В комплекте — модуль и кабель для подзарядки.

Кроссовки, которые надеваются сами

Модель FlyEase от Nike разрабатывалась для людей с ограниченными возможностями, но её оценят все, кто хочет сэкономить время или испытывает сложности с наклоном и шнуровкой.

Что в них особенного:

кроссовки открываются и закрываются без помощи рук ;

нужно просто вставить ногу, и верхняя часть автоматически защёлкнется ;

внутри — мягкая амортизирующая подошва и вентиляционные вставки для комфорта при беге.

Это идеальный вариант не только для профессиональных спортсменов, но и для тех, кто просто ценит функциональность и продуманный до мелочей дизайн.

Уточнения

Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

