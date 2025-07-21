Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Растёт число фальшивых объявлений на рынке недвижимости — что скрывают продавцы
Растительный день: 24 часа без животных продуктов снижают воспаления на 20%
Кардионагрузки и диета уменьшают талию при регулярных тренировках — фитнес-эксперты
Natan поделился своими методами воспитания 13-летнего сына
Сет Райли рассказала, что активность горожан влияет на поведение диких животных
Сок алоэ укрепляет иммунитет и снижает воспаления — рассказывают врачи
Уединение у Ла-Манша: как найти настоящий Нормандский шарм
Урановая добыча рядом с Гранд-Каньоном разрушает природу, заявили экологи
Бархатцы, настурция и календула защищают овощи от вредителей

Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома

Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
1:51
Спорт

Сильные, подтянутые руки — это не только про эстетику, но и про уверенность. И хорошая новость в том, что прокачать их можно и дома, без тренажёров и сложных программ. Достаточно пары гантелей и четырёх базовых упражнений.

Силовая тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Силовая тренировка

Что делать и как начинать

Вот комплекс из четырёх упражнений, рекомендованных для домашней тренировки:

Подъёмы гантелей сидя

Упражнение на бицепс. Выполняется из положения сидя, с прямой спиной. Работают сгибатели рук — основа красивого силуэта плеч и рук.

Разгибание руки на трицепс с гантелью

Делается поочерёдно каждой рукой, стоя или сидя. Главное — контроль движения и стабильность локтя.

Французский жим с гантелями

Работает на обе руки одновременно, позволяет глубоко проработать трицепс. Выполняется лёжа или сидя, руки уходят за голову и возвращаются обратно.

Молотки с гантелями

Один из самых эффективных вариантов для предплечий и брахиалиса (глубоких мышц руки). Выполняется стоя, без разворота кистей.

Этот комплекс не занимает много времени, но даёт отличную нагрузку на руки, особенно при регулярных тренировках.

Как добиться прогресса

Фитнес-эксперт Ирина Ротач подчёркивает: рост мышц — это результат постоянного прогресса. Чтобы тренировки не превратились в "поддержание текущего уровня", важно со временем:

  • увеличивать вес гантелей (даже на 0,5-1 кг — это уже шаг вперёд),

  • добавлять подходы или повторения,

  • сокращать отдых между подходами.

Если следовать этому принципу, мышцы будут не только укрепляться, но и визуально меняться — в объёме, рельефе и тонусе.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Популярное
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома

Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.

Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
Каждый пятый логист предполагает, что новички получат более высокую зарплату
Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Тканевые маски: подготовка кожи и частота использования — советы дерматолога
Врачи перечислили средства для снятия боли и зуда после солнечного ожога
Александр Буйнов посмеялся над новостью о том, что Олеся Судзиловская является его дочерью
Учёные хотят сохранить находки из ледников Норвегии — найдена стрела возрастом 4000 лет
Теплица, пасынки и вредители вызывают деформацию листьев томатов
Сеул обогнал азиатские столицы в рейтинге уюта — учитывались кафе, музеи и архитектура
Мобильный интернет всё чаще отключают: 4 шага, чтобы оставаться на связи – советы эксперта
Смузи из ягод: вкусный и полезный способ перекуса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.