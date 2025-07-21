Не спорт, а подстава: почему тело саботирует тренировки после сорока

Регулярные, но щадящие тренировки эффективны после 40 лет — советы специалистов

2:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фраза "спорт не имеет возраста" звучит красиво, но в реальной жизни она требует нюансов. Особенно если вам за сорок, а тело уже не так охотно отзывается на нагрузки, как раньше. Фитнес-эксперт Эдуард Каневский объяснил, с чего начать и как не навредить организму, возвращаясь к активному образу жизни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина делает планку

Первое — не к тренеру, а к врачу

Главный совет от специалиста: не спешите. Прежде чем покупать абонемент или надевать кроссовки, нужно пройти базовую диспансеризацию. Это не формальность, а реальный инструмент безопасности.

"Важно, чтобы все основные показатели здоровья были в норме. Особенно это касается работы сердечно-сосудистой системы и лёгких", — подчёркивает Эдуард Каневский.

Если у вас есть скрытые заболевания или возрастные изменения, они могут проявиться именно на тренировке. Проверка заранее — гарантия, что вы будете заниматься не в ущерб, а во благо.

Тренировка должна радовать

Не стоит выбирать спорт "по моде" или из чувства долга. Фитнес-эксперт уверен: занятие должно нравиться, иначе оно быстро надоест и станет тяжёлой обязанностью.

"Тем более выбор направлений огромный: от единоборств и разных танцевальных уроков до сквоша, кроссфита, йоги и даже паркура", — говорит Эдуард Каневский.

Да, даже паркур — если делать его адаптированно и под контролем. Главное — чтобы тренировки приносили радость и вы хотели вернуться к ним снова.

Постепенность — залог прогресса

Переусердствовать в начале — одна из самых распространённых ошибок, особенно у тех, кто начинает "с понедельника". Каневский советует:

не заниматься дольше 30 минут в первые 2-3 недели;

избегать резких движений, прыжков, перегрузки суставов;

повышать нагрузку только тогда, когда тело перестаёт "уставать" от текущей.

Новичкам, тем более старше 40 лет, первые две-три недели нужно уделить внимание лёгким занятиям. Это может быть быстрая ходьба, йога, плавание, упражнения с собственным весом или минимальным сопротивлением.

Уточнения

Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

