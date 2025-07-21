Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где чаевые не приняты: туристам советуют проверять правила отелей перед отпуском
13-летняя дочь Виктории Бони заработала 125 тысяч рублей за день
Как подготовить дом к появлению кота: рекомендации по уходу и условиям
Обнаружен объект с орбитой возрастом 4,5 млрд лет — гипотеза о Девятой планете под вопросом
Тереза Спилкова: как выбрать идеальный блеск для губ и создать стильный макияж
Почему не стоит покупать готовую еду
Как правильно уступать дорогу скорой и что теперь считается автокреслом — новые правила с 26 июля
Нутрициологи: творог нельзя сочетать с мясом, сахаром и цитрусовыми
Рынок новостроек Москвы: падение продаж квартир в июне 2025 года

Не спорт, а подстава: почему тело саботирует тренировки после сорока

Регулярные, но щадящие тренировки эффективны после 40 лет — советы специалистов
2:16
Спорт

Фраза "спорт не имеет возраста" звучит красиво, но в реальной жизни она требует нюансов. Особенно если вам за сорок, а тело уже не так охотно отзывается на нагрузки, как раньше. Фитнес-эксперт Эдуард Каневский объяснил, с чего начать и как не навредить организму, возвращаясь к активному образу жизни.

Мужчина делает планку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина делает планку

Первое — не к тренеру, а к врачу

Главный совет от специалиста: не спешите. Прежде чем покупать абонемент или надевать кроссовки, нужно пройти базовую диспансеризацию. Это не формальность, а реальный инструмент безопасности.

"Важно, чтобы все основные показатели здоровья были в норме. Особенно это касается работы сердечно-сосудистой системы и лёгких", — подчёркивает Эдуард Каневский.

Если у вас есть скрытые заболевания или возрастные изменения, они могут проявиться именно на тренировке. Проверка заранее — гарантия, что вы будете заниматься не в ущерб, а во благо.

Тренировка должна радовать

Не стоит выбирать спорт "по моде" или из чувства долга. Фитнес-эксперт уверен: занятие должно нравиться, иначе оно быстро надоест и станет тяжёлой обязанностью.

"Тем более выбор направлений огромный: от единоборств и разных танцевальных уроков до сквоша, кроссфита, йоги и даже паркура", — говорит Эдуард Каневский.

Да, даже паркур — если делать его адаптированно и под контролем. Главное — чтобы тренировки приносили радость и вы хотели вернуться к ним снова.

Постепенность — залог прогресса

Переусердствовать в начале — одна из самых распространённых ошибок, особенно у тех, кто начинает "с понедельника". Каневский советует:

  • не заниматься дольше 30 минут в первые 2-3 недели;

  • избегать резких движений, прыжков, перегрузки суставов;

  • повышать нагрузку только тогда, когда тело перестаёт "уставать" от текущей.

Новичкам, тем более старше 40 лет, первые две-три недели нужно уделить внимание лёгким занятиям. Это может быть быстрая ходьба, йога, плавание, упражнения с собственным весом или минимальным сопротивлением.

Уточнения

Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Популярное
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию

Певица Максим рассказала о неловком моменте на дне рождения шестилетней девочки, которая не узнала её. Узнайте, что произошло и чем это обернулось.

Певица Максим рассказала, как её унизила шестилетняя девочка
Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Резонанс 10:1 с Нептуном: в Солнечной системе найден необычный транснептуновый объект
Какой кухонный ингредиент творит чудеса против налёта
Комары признаны самым смертоносным животным для человека — данные ВОЗ
Юрий Лоза раскусил хитрость телевизионной рекламы
Эти джинсы портят даже самый стильный образ — срочно проверьте свой гардероб
Эксперт объяснил, почему лишний вес стал бедой россиян
Заморозка выпечки: как сохранить свежесть и вкус на неделю вперед
10% дороже, но в разы эффективнее: что стоит за революцией в EV-батареях
Покупатели недвижимости могут добиться скидки — названы эффективные методы
Чай после острых и белковых блюд снижает пользу и раздражает желудок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.