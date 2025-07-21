Стройная фигура без мучений: простая система для тех, кто устал бороться

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3:04
Спорт

Тонкая талия — цель, к которой стремятся многие. Но как её достичь без изнурительных диет и скучных тренировок? Фитнес-тренер Сергей Серегин делится простыми, но эффективными советами, которые подойдут и новичкам, и тем, кто уже давно занимается.

Фитнес танец
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнес танец

Как уменьшить объём талии: 6 правил от тренера

Сергей Серегин называет несколько ключевых факторов, влияющих на объёмы живота и боков. Главное — не искать "волшебную таблетку", а действовать последовательно:

  • Сократите потребление калорий. Талия не уменьшается при избытке энергии. Контролируйте порции, исключите "пустые" калории и сладкие напитки.

  • Следите за качеством жиров. Полезные жиры (омега-3, растительные масла, орехи) поддерживают обмен веществ, а трансжиры — его тормозят.

  • Уделите внимание кардиотренировкам. Бег, быстрая ходьба, вело, плавание или зумба — все они ускоряют метаболизм и помогают сжигать жир.

  • Соблюдайте режим. Питание должно быть регулярным, а сон — полноценным. Голодание и недосып сводят к нулю любые усилия.

  • Контролируйте продолжительность тренировки. Оптимальное время — от 30 до 60 минут, не реже 3-4 раз в неделю.

  • Обратитесь к профессионалу.

"Только опытный наставник сможет подобрать индивидуальную программу питания и тренировок, соответствующую вашим целям и особенностям организма", — подчёркивает Сергей Серегин.

Ранее специалист рассказывал о преимуществах зумбы — танцевального фитнеса, набирающего популярность по всему миру. И дело не только в весёлой музыке.

Что такое зумба

Это танцевальный фитнес, в основе которого — несложные ритмичные движения руками и ногами под зажигательную латиноамериканскую музыку. Зумба была официально зарегистрирована как вид фитнеса в 2001 году, а сегодня есть даже детские и аква-зумба-программы.

Почему зумба — это не просто танцы

"Во время зумбы задействуются все группы мышц одновременно. Это похоже на плавание", — говорит Сергей Серегин.

Именно такая равномерная нагрузка делает тренировку эффективной, а тело — подтянутым и сильным.

Как зумба помогает похудеть

По словам тренера, зумба может стать отличной основой программы снижения веса. Однако одного веселья мало — нужно соблюдать баланс:

  • Совмещайте с силовыми тренировками. Танцы прорабатывают выносливость, но для рельефа нужен силовой компонент.

  • Правильно питайтесь. Зумба не отменяет базовых принципов питания: дефицит калорий, белок, клетчатка, минимум сахара.

  • Будьте регулярны. При сочетании всех факторов результат станет заметен уже через 2-3 месяца — лишние килограммы начнут уходить.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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