Тренажёр, который помещается в карман, но работает как целый зал

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Фитнес-резинки повышают эффективность кардио при похудении — мнение специалиста
3:01
Спорт

Фитнес-резинки — компактный и недорогой инвентарь, который сегодня можно встретить почти в каждом спортивном зале и даже в домашней аптечке активного человека. Но насколько они действительно полезны для похудения? Разбираемся вместе с мнением специалиста.

Девушка делает ягодичный мостик
Фото: Designed be Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает ягодичный мостик

Ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского университета Алексей Шишкин уверен: резинки — отличный помощник в борьбе с лишним весом, если использовать их правильно и в комплексе с другими усилиями.

Почему резинки работают

По словам врача, сами по себе упражнения с резинками не сжигают жир. Но они:

  • эффективно нагружают мышцы, включая труднодоступные группы;

  • ускоряют метаболизм — даже после тренировки;

  • повышают общий расход калорий во время занятий и в фазе восстановления;

  • дополняют кардио, усиливая эффект от бега, ходьбы или велотренажёра.

"Фитнес-резинки отлично дополняют кардионагрузки, которые традиционно считаются основными для жиросжигания", — отметил Алексей Шишкин.

Особенно полезны для ягодиц и бёдер

Специалист подчёркивает: резинки незаменимы в тренировках нижней части тела, особенно если цель — укрепление и формирование рельефа.

"Они создают переменное сопротивление — усиливающееся в пиковой фазе движения, за счёт чего отлично "добивают" мышцы, изолируют целевые группы (в том числе среднюю и малую ягодичную), улучшают стабильность суставов и активируют мышцы-стабилизаторы", — объяснил Алексей Шишкин.

Такая точечная проработка особенно важна при занятиях дома, где нет профессионального оборудования и сложных тренажёров.

А что с прессом

Ранее фитнес-тренер Яна Стулень посоветовала комплекс упражнений для проработки пресса. Всего — девять эффективных движений, часть из которых можно выполнять где угодно, без оборудования.

Пять упражнений — без инвентаря:

  • классические скручивания;

  • подъёмы ног лёжа;

  • велосипед (перекрёстные движения ногами с поворотом корпуса);

  • касание пяток (лежа на спине, с небольшим поворотом корпуса в стороны);

  • планка на локтях — универсальное упражнение на всё тело и мышцы-стабилизаторы.

Четыре упражнения — с утяжелением:

  • русский твист с гантелью;

  • перекрёстные скручивания с касанием (рука к противоположному колену, с гантелью);

  • скручивания к ногам — для активации верхнего пресса;

  • подъёмы из положения лёжа с фитнес-резинками — здесь резинка создаёт дополнительное сопротивление, усиливая работу мышц кора.

Такой микс базовых и усложнённых движений отлично сочетается с упражнениями на другие группы мышц. А при регулярных занятиях помогает не только укрепить пресс, но и ускорить метаболизм, улучшить осанку и визуально подтянуть силуэт.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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