Тренажёр, который помещается в карман, но работает как целый зал

Фитнес-резинки — компактный и недорогой инвентарь, который сегодня можно встретить почти в каждом спортивном зале и даже в домашней аптечке активного человека. Но насколько они действительно полезны для похудения? Разбираемся вместе с мнением специалиста.
Ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского университета Алексей Шишкин уверен: резинки — отличный помощник в борьбе с лишним весом, если использовать их правильно и в комплексе с другими усилиями.
По словам врача, сами по себе упражнения с резинками не сжигают жир. Но они:
эффективно нагружают мышцы, включая труднодоступные группы;
ускоряют метаболизм — даже после тренировки;
повышают общий расход калорий во время занятий и в фазе восстановления;
дополняют кардио, усиливая эффект от бега, ходьбы или велотренажёра.
"Фитнес-резинки отлично дополняют кардионагрузки, которые традиционно считаются основными для жиросжигания", — отметил Алексей Шишкин.
Специалист подчёркивает: резинки незаменимы в тренировках нижней части тела, особенно если цель — укрепление и формирование рельефа.
"Они создают переменное сопротивление — усиливающееся в пиковой фазе движения, за счёт чего отлично "добивают" мышцы, изолируют целевые группы (в том числе среднюю и малую ягодичную), улучшают стабильность суставов и активируют мышцы-стабилизаторы", — объяснил Алексей Шишкин.
Такая точечная проработка особенно важна при занятиях дома, где нет профессионального оборудования и сложных тренажёров.
Ранее фитнес-тренер Яна Стулень посоветовала комплекс упражнений для проработки пресса. Всего — девять эффективных движений, часть из которых можно выполнять где угодно, без оборудования.
классические скручивания;
подъёмы ног лёжа;
велосипед (перекрёстные движения ногами с поворотом корпуса);
касание пяток (лежа на спине, с небольшим поворотом корпуса в стороны);
планка на локтях — универсальное упражнение на всё тело и мышцы-стабилизаторы.
русский твист с гантелью;
перекрёстные скручивания с касанием (рука к противоположному колену, с гантелью);
скручивания к ногам — для активации верхнего пресса;
подъёмы из положения лёжа с фитнес-резинками — здесь резинка создаёт дополнительное сопротивление, усиливая работу мышц кора.
Такой микс базовых и усложнённых движений отлично сочетается с упражнениями на другие группы мышц. А при регулярных занятиях помогает не только укрепить пресс, но и ускорить метаболизм, улучшить осанку и визуально подтянуть силуэт.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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