Эмоции на пределе: что сказала Соболенко после трудного матча

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1:22
Спорт

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, трёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема" и первая ракетка мира, поделилась своими эмоциями после выхода в полуфинал Уимблдона 2025 года. В напряжённом четвертьфинальном матче она обыграла Лауру Зигемунд из Германии, занимающую 104-е место в рейтинге WTA.

Арина Соболенко
Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Арина Соболенко

Матч длился почти три часа и завершился со счётом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу Соболенко. Этот поединок стал настоящим испытанием для обеих спортсменок, и Соболенко отметила высокий уровень давления, который оказывала на неё соперница.

"Мне нужно время, чтобы остыть и прийти в себя. Она так давила!", — сказала Соболенко журналистам на корте.

После первого сета, когда счёт был 6:4 не в её пользу, она даже пошутила с судьями, намекая на возможное скорое завершение матча и выезд из Лондона.

В полуфинале Соболенко встретится с победительницей матча между Амандой Анисимовой из США (13-я в рейтинге) и Анастасией Павлюченковой из России. Этот полуфинал обещает быть не менее захватывающим и напряжённым, чем предыдущий раунд, и болельщики с нетерпением ждут продолжения этого захватывающего турнира.

Уточнения

Ари́на Серге́евна Соболе́нко (бел. Арына Сяргееўна Сабале́нка; род. 5 мая 1998, Минск) — белорусская теннисистка.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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