Как отжимания с узкой постановкой рук прокачивают трицепсы и грудные мышцы

Отжимания с узким хватом развивают трицепсы и грудные мышцы

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Отжимания с узкой постановкой рук — эффективное упражнение для развития трицепсов, грудных мышц и плеч. Они также способствуют улучшению общей силы верхней части тела и стабилизации корпуса.

Фото: freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отжимания на одной руке

Преимущества отжиманий с узкой постановкой рук

Это упражнение особенно полезно для тех, кто хочет сосредоточиться на развитии трицепсов. Сужение расстояния между руками увеличивает нагрузку на эти мышцы, а также активирует грудные мышцы и передние дельты. Кроме того, оно помогает укрепить мышцы кора, улучшая общую стабильность тела.

Техника выполнения

Примите положение планки, руки расположены под плечами или немного уже.

Держите тело прямым от головы до пят, напрягая мышцы живота и ягодиц.

Опускайтесь, сгибая локти вдоль тела, пока грудь почти не коснется пола.

Выжмите себя обратно в исходное положение, полностью выпрямляя руки.

Советы по выполнению

Сохраняйте локти близко к телу на протяжении всего движения.

Избегайте провисания бедер или выгибания спины.

Начинайте с меньшего количества повторений, постепенно увеличивая их по мере укрепления мышц.

Вариации упражнения

Отжимания на коленях: уменьшение нагрузки для начинающих.

Отжимания с поднятыми ногами: увеличение сложности за счет подъема ног на возвышение.

Отжимания с хлопком: развитие взрывной силы.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

