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Как отжимания с узкой постановкой рук прокачивают трицепсы и грудные мышцы

Отжимания с узким хватом развивают трицепсы и грудные мышцы
1:33
Спорт

Отжимания с узкой постановкой рук — эффективное упражнение для развития трицепсов, грудных мышц и плеч. Они также способствуют улучшению общей силы верхней части тела и стабилизации корпуса.

Отжимания на одной руке
Фото: freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отжимания на одной руке

Преимущества отжиманий с узкой постановкой рук

Это упражнение особенно полезно для тех, кто хочет сосредоточиться на развитии трицепсов. Сужение расстояния между руками увеличивает нагрузку на эти мышцы, а также активирует грудные мышцы и передние дельты. Кроме того, оно помогает укрепить мышцы кора, улучшая общую стабильность тела.

Техника выполнения

  • Примите положение планки, руки расположены под плечами или немного уже.

  • Держите тело прямым от головы до пят, напрягая мышцы живота и ягодиц.

  • Опускайтесь, сгибая локти вдоль тела, пока грудь почти не коснется пола.

  • Выжмите себя обратно в исходное положение, полностью выпрямляя руки.

Советы по выполнению

  • Сохраняйте локти близко к телу на протяжении всего движения.

  • Избегайте провисания бедер или выгибания спины.

  • Начинайте с меньшего количества повторений, постепенно увеличивая их по мере укрепления мышц.

Вариации упражнения

  • Отжимания на коленях: уменьшение нагрузки для начинающих.

  • Отжимания с поднятыми ногами: увеличение сложности за счет подъема ног на возвышение.

  • Отжимания с хлопком: развитие взрывной силы.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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