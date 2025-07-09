Финиш — это ещё не конец: что обязательно нужно сделать после забега, чтобы не слечь с травмой

После забега нужно восстановление, питание и растяжка

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После участия в забеге важно правильно восстановиться, чтобы избежать травм и ускорить регенерацию организма. Тренер проектов "Лиги Героев" Вячеслав Смаев делится рекомендациями по восстановлению после забега.

Фото: flickr.com by Lake Mead NRA Public Affairs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бегущие люди

Зачем нужно восстанавливаться после забега

Во время забега мышцы работают на пределе, что приводит к микротравмам и стрессу для организма. Восстановление помогает заживлению тканей, улучшает физическое и психическое состояние, а также предотвращает перетренированность.

Что делать сразу после финиша

В течение первого часа после забега рекомендуется выпить углеводный или протеиновый напиток для восполнения энергии.

Позже можно съесть легкую пищу, богатую углеводами и белками.

Важно восполнить уровень жидкости, особенно после забегов в жаркую погоду.

Растяжка и контрастный душ

Статическая растяжка помогает снять мышечное напряжение и улучшить кровообращение. Удерживайте каждую позу 15-30 секунд, уделяя внимание икрам, квадрицепсам, подколенным сухожилиям и ягодицам.

Контрастный душ способствует снижению воспаления и отечности. Чередуйте горячую воду (3-5 минут) с холодной (1-2 минуты), повторяя несколько циклов. Противопоказания включают заболевания сердечно-сосудистой системы, инфекции и аллергии.

Сон и активный отдых

Качественный сон (7-9 часов) необходим для восстановления клеток и адаптации мышц к нагрузкам. В дни после забега полезны легкие прогулки, йога или растяжка для ускорения восстановления и снижения мышечной боли.

Питание и гидратация

После забега важно восполнить запасы гликогена, употребляя углеводы. Также рекомендуется пить напитки с электролитами для восстановления баланса минералов.

Чего избегать после забега

Не игнорируйте процесс охлаждения: постепенно снижайте темп движения после финиша.

Избегайте высокоинтенсивных тренировок сразу после забега.

Не ограничивайте потребление воды; пейте достаточно жидкости с минералами.

Избегайте тяжелой и жирной пищи, а также алкоголя.

Не игнорируйте боли и дискомфорт; при необходимости обратитесь к врачу.

Популярные вопросы

Потеряю ли я форму, если буду долго отдыхать после забега? Нет, короткий отдых необходим для восстановления и не приведет к потере формы.

Наберу ли я вес, если буду долго отдыхать после забега? Небольшой набор веса возможен, но это нормально и не повод для беспокойства.

Сколько нужно отдыхать после забега После забегов на 5-10 км достаточно 2 дней отдыха; после полумарафона или марафона рекомендуется 4-5 дней отдыха с постепенным возвращением к тренировкам.

Уточнения

Закаливание организма - это система процедур, направленная на укрепление здоровья и иммунитета, а также на повышение сопротивляемости холоду и совершенствование терморегуляционной системы человека. Закаливание требует немалой силы воли, самообладания и упорства.

