Финиш — это ещё не конец: что обязательно нужно сделать после забега, чтобы не слечь с травмой

После участия в забеге важно правильно восстановиться, чтобы избежать травм и ускорить регенерацию организма. Тренер проектов "Лиги Героев" Вячеслав Смаев делится рекомендациями по восстановлению после забега.
Во время забега мышцы работают на пределе, что приводит к микротравмам и стрессу для организма. Восстановление помогает заживлению тканей, улучшает физическое и психическое состояние, а также предотвращает перетренированность.
В течение первого часа после забега рекомендуется выпить углеводный или протеиновый напиток для восполнения энергии.
Позже можно съесть легкую пищу, богатую углеводами и белками.
Важно восполнить уровень жидкости, особенно после забегов в жаркую погоду.
Статическая растяжка помогает снять мышечное напряжение и улучшить кровообращение. Удерживайте каждую позу 15-30 секунд, уделяя внимание икрам, квадрицепсам, подколенным сухожилиям и ягодицам.
Контрастный душ способствует снижению воспаления и отечности. Чередуйте горячую воду (3-5 минут) с холодной (1-2 минуты), повторяя несколько циклов. Противопоказания включают заболевания сердечно-сосудистой системы, инфекции и аллергии.
Качественный сон (7-9 часов) необходим для восстановления клеток и адаптации мышц к нагрузкам. В дни после забега полезны легкие прогулки, йога или растяжка для ускорения восстановления и снижения мышечной боли.
После забега важно восполнить запасы гликогена, употребляя углеводы. Также рекомендуется пить напитки с электролитами для восстановления баланса минералов.
Не игнорируйте процесс охлаждения: постепенно снижайте темп движения после финиша.
Избегайте высокоинтенсивных тренировок сразу после забега.
Не ограничивайте потребление воды; пейте достаточно жидкости с минералами.
Избегайте тяжелой и жирной пищи, а также алкоголя.
Не игнорируйте боли и дискомфорт; при необходимости обратитесь к врачу.
Потеряю ли я форму, если буду долго отдыхать после забега?
Нет, короткий отдых необходим для восстановления и не приведет к потере формы.
Наберу ли я вес, если буду долго отдыхать после забега?
Небольшой набор веса возможен, но это нормально и не повод для беспокойства.
Сколько нужно отдыхать после забега
После забегов на 5-10 км достаточно 2 дней отдыха; после полумарафона или марафона рекомендуется 4-5 дней отдыха с постепенным возвращением к тренировкам.
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