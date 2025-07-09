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Финиш — это ещё не конец: что обязательно нужно сделать после забега, чтобы не слечь с травмой

После забега нужно восстановление, питание и растяжка
3:03
Спорт

После участия в забеге важно правильно восстановиться, чтобы избежать травм и ускорить регенерацию организма. Тренер проектов "Лиги Героев" Вячеслав Смаев делится рекомендациями по восстановлению после забега.

Бегущие люди
Фото: flickr.com by Lake Mead NRA Public Affairs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бегущие люди

Зачем нужно восстанавливаться после забега

Во время забега мышцы работают на пределе, что приводит к микротравмам и стрессу для организма. Восстановление помогает заживлению тканей, улучшает физическое и психическое состояние, а также предотвращает перетренированность.

Что делать сразу после финиша

  • В течение первого часа после забега рекомендуется выпить углеводный или протеиновый напиток для восполнения энергии.

  • Позже можно съесть легкую пищу, богатую углеводами и белками.

  • Важно восполнить уровень жидкости, особенно после забегов в жаркую погоду.

Растяжка и контрастный душ

Статическая растяжка помогает снять мышечное напряжение и улучшить кровообращение. Удерживайте каждую позу 15-30 секунд, уделяя внимание икрам, квадрицепсам, подколенным сухожилиям и ягодицам.

Контрастный душ способствует снижению воспаления и отечности. Чередуйте горячую воду (3-5 минут) с холодной (1-2 минуты), повторяя несколько циклов. Противопоказания включают заболевания сердечно-сосудистой системы, инфекции и аллергии.

Сон и активный отдых

Качественный сон (7-9 часов) необходим для восстановления клеток и адаптации мышц к нагрузкам. В дни после забега полезны легкие прогулки, йога или растяжка для ускорения восстановления и снижения мышечной боли.

Питание и гидратация

После забега важно восполнить запасы гликогена, употребляя углеводы. Также рекомендуется пить напитки с электролитами для восстановления баланса минералов.

Чего избегать после забега

  • Не игнорируйте процесс охлаждения: постепенно снижайте темп движения после финиша.

  • Избегайте высокоинтенсивных тренировок сразу после забега.

  • Не ограничивайте потребление воды; пейте достаточно жидкости с минералами.

  • Избегайте тяжелой и жирной пищи, а также алкоголя.

  • Не игнорируйте боли и дискомфорт; при необходимости обратитесь к врачу.

Популярные вопросы

  • Потеряю ли я форму, если буду долго отдыхать после забега?

    Нет, короткий отдых необходим для восстановления и не приведет к потере формы.

  • Наберу ли я вес, если буду долго отдыхать после забега?

    Небольшой набор веса возможен, но это нормально и не повод для беспокойства.

  • Сколько нужно отдыхать после забега

    После забегов на 5-10 км достаточно 2 дней отдыха; после полумарафона или марафона рекомендуется 4-5 дней отдыха с постепенным возвращением к тренировкам.

Уточнения

Закаливание организма - это система процедур, направленная на укрепление здоровья и иммунитета, а также на повышение сопротивляемости холоду и совершенствование терморегуляционной системы человека. Закаливание требует немалой силы воли, самообладания и упорства.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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