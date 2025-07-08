Бег, плавание или уборка? Какой спорт действительно спасает от инфаркта

Каждый год сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) становятся причиной более 170 тысяч смертей в Великобритании — это каждая четвертая смерть в стране.
"Физическая активность сейчас окажет прямое влияние на ваше здоровье, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит старшая кардиологическая медсестра Британского фонда сердца Рут Госс.
Под термином "сердечно-сосудистые заболевания" скрываются:
ишемическая болезнь сердца,
фибрилляция предсердий,
сердечная недостаточность,
инсульты,
сосудистая деменция.
По данным Британского фонда сердца, сегодня 7,6 миллиона человек в стране живут с этими диагнозами — вдвое больше, чем пациентов с раком и болезнью Альцгеймера вместе взятых.
И это число продолжает расти. В 2025 году смертность от сердечных болезней в Великобритании впервые за полвека пошла вверх.
Даже если раньше вы не занимались спортом, начните с малого. Рут Госс рекомендует:
150 минут упражнений в неделю (например, быстрая ходьба, плавание, велосипед, садовые работы или уборка).
Делите это время на ежедневные 30-минутные занятия.
Интересный факт: недавнее исследование показало, что подъём по лестнице вместо лифта снижает риск смерти от ССЗ на 39%.
Старший диетолог Делл Стэнфорд советует:
выбирать цельнозерновые продукты;
включать постный белок в каждый приём пищи (рыба, яйца, бобовые, нежирное мясо);
есть больше фруктов и овощей;
отдавать предпочтение ненасыщенным жирам: оливковое или рапсовое масло, орехи, семена, авокадо, жирная рыба.
Также важно не есть слишком поздно вечером:
"Наши циркадные ритмы предназначены для еды днём и сна ночью. Нарушение этого цикла влияет на уровень холестерина, сахара и вес, а значит — на здоровье сердца", — объясняет Делл.
Хорошая новость для любителей кофе: умеренное его количество благотворно сказывается на сердце.
"Два-три чашки кофе в день могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит Стэнфорд.
Всё благодаря полифенолам, которые уменьшают воспаление. Однако более 4-5 чашек в день могут навредить — повышается давление, частота сердечных сокращений, возникает беспокойство.
Лучшее время для кофе — утро. Учёные Тулейнского университета выяснили, что кофе днём или вечером сбивает биологические часы и повышает давление.
Обезвоживание приводит к сгущению крови, повышая риск тромбов и сердечных приступов. Пейте воду, а также чай, кофе, нежирное молоко и напитки без сахара.
Нехватка сна повышает риск инсульта и инфаркта. Взрослым необходимо спать от 7 до 9 часов в сутки. При этом нерегулярный сон также опасен, даже если суммарно вы спите 8 часов.
Сердечные приступы и инсульты объединяет атеросклероз — отложение жиров в артериях. Чтобы снизить риск:
ешьте больше клетчатки (овёс, бобы),
ограничьте соль (до 6 г в день),
выбирайте здоровые жиры вместо насыщенных и транс-жиров,
занимайтесь аэробными упражнениями минимум 150 минут в неделю,
добавьте силовые тренировки дважды в неделю,
контролируйте давление (особенно после 40 лет),
откажитесь от курения,
ограничьте алкоголь до 14 единиц в неделю.
Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности, но многое в наших руках. Простые ежедневные привычки — движение, правильное питание, достаточный сон, умеренное потребление кофе и поддержание водного баланса — способны значительно снизить риск инфарктов и инсультов.
Не откладывайте заботу о сердце на потом. Начните с малого уже сегодня, ведь именно эти шаги продлят годы активной и полноценной жизни рядом с теми, кто вам дорог.
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