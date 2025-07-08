Бег, плавание или уборка? Какой спорт действительно спасает от инфаркта

Британские кардиологи назвали 5 привычек для снижения риска инфаркта

4:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Каждый год сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) становятся причиной более 170 тысяч смертей в Великобритании — это каждая четвертая смерть в стране.

Фото: freepik.com is licensed under public domain ходьба

"Физическая активность сейчас окажет прямое влияние на ваше здоровье, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит старшая кардиологическая медсестра Британского фонда сердца Рут Госс.

Почему ССЗ — главный убийца

Под термином "сердечно-сосудистые заболевания" скрываются:

ишемическая болезнь сердца,

фибрилляция предсердий,

сердечная недостаточность,

инсульты,

сосудистая деменция.

По данным Британского фонда сердца, сегодня 7,6 миллиона человек в стране живут с этими диагнозами — вдвое больше, чем пациентов с раком и болезнью Альцгеймера вместе взятых.

И это число продолжает расти. В 2025 году смертность от сердечных болезней в Великобритании впервые за полвека пошла вверх.

5 простых привычек для здорового сердца

Двигайтесь хотя бы 30 минут в день

Даже если раньше вы не занимались спортом, начните с малого. Рут Госс рекомендует:

150 минут упражнений в неделю (например, быстрая ходьба, плавание, велосипед, садовые работы или уборка).

Делите это время на ежедневные 30-минутные занятия.

Интересный факт: недавнее исследование показало, что подъём по лестнице вместо лифта снижает риск смерти от ССЗ на 39%.

Следите за питанием — и временем приёма пищи

Старший диетолог Делл Стэнфорд советует:

выбирать цельнозерновые продукты;

включать постный белок в каждый приём пищи (рыба, яйца, бобовые, нежирное мясо);

есть больше фруктов и овощей;

отдавать предпочтение ненасыщенным жирам: оливковое или рапсовое масло, орехи, семена, авокадо, жирная рыба.

Также важно не есть слишком поздно вечером:

"Наши циркадные ритмы предназначены для еды днём и сна ночью. Нарушение этого цикла влияет на уровень холестерина, сахара и вес, а значит — на здоровье сердца", — объясняет Делл.

Кофе: польза или вред

Хорошая новость для любителей кофе: умеренное его количество благотворно сказывается на сердце.

"Два-три чашки кофе в день могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит Стэнфорд.

Всё благодаря полифенолам, которые уменьшают воспаление. Однако более 4-5 чашек в день могут навредить — повышается давление, частота сердечных сокращений, возникает беспокойство.

Лучшее время для кофе — утро. Учёные Тулейнского университета выяснили, что кофе днём или вечером сбивает биологические часы и повышает давление.

Поддерживайте водный баланс

Обезвоживание приводит к сгущению крови, повышая риск тромбов и сердечных приступов. Пейте воду, а также чай, кофе, нежирное молоко и напитки без сахара.

Спите не меньше 7 часов

Нехватка сна повышает риск инсульта и инфаркта. Взрослым необходимо спать от 7 до 9 часов в сутки. При этом нерегулярный сон также опасен, даже если суммарно вы спите 8 часов.

Как снизить риск инсульта и инфаркта

Сердечные приступы и инсульты объединяет атеросклероз — отложение жиров в артериях. Чтобы снизить риск:

ешьте больше клетчатки (овёс, бобы),

ограничьте соль (до 6 г в день),

выбирайте здоровые жиры вместо насыщенных и транс-жиров,

занимайтесь аэробными упражнениями минимум 150 минут в неделю,

добавьте силовые тренировки дважды в неделю,

контролируйте давление (особенно после 40 лет),

откажитесь от курения,

ограничьте алкоголь до 14 единиц в неделю.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности, но многое в наших руках. Простые ежедневные привычки — движение, правильное питание, достаточный сон, умеренное потребление кофе и поддержание водного баланса — способны значительно снизить риск инфарктов и инсультов.

Не откладывайте заботу о сердце на потом. Начните с малого уже сегодня, ведь именно эти шаги продлят годы активной и полноценной жизни рядом с теми, кто вам дорог.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

