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Хочется молодости без дорогих процедур? После 60 лет достаточно этих упражнений

Физиологи рассказали, как тренироваться после 60 лет без травм
Спорт

Вы удивитесь, но физическая активность в пожилом возрасте способна творить настоящие чудеса.

Спортивный мужчина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный мужчина

"Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения", — говорит итальянский физиолог Анджело Моссо.

Почему нагрузка в 60 лет должна отличаться от 20

С возрастом в организме происходят неизбежные изменения:

  • Замедляется восстановление. После нагрузок телу требуется больше времени, чтобы вернуться в норму.

  • Меняется гормональный фон. Уровень тестостерона и гормона роста падает, снижается синтез белка.

  • Теряется мышечная масса. Если её не поддерживать, она постепенно уходит, заменяясь жировой тканью.

Именно поэтому тренироваться в 20 и 60 лет одинаково интенсивно не только неэффективно, но и опасно.

Польза тренировок после 60 лет

Регулярные занятия физкультурой после 60 лет приносят много плюсов:

  • Поддерживают высокие физические и умственные способности.

  • Улучшают работу сердца, сосудов и кровообращение.

  • Повышают подвижность суставов и эластичность связок.

  • Помогают развивать и сохранять силу мышц.

  • Увеличивают плотность костей, снижая риск остеопороза.

  • Замедляют процессы старения и улучшают гормональный фон.

  • Снимают депрессию, повышая общий эмоциональный фон.

  • Укрепляют иммунитет и нормализуют артериальное давление.

Кому особенно необходимы тренировки

Врачи отмечают, что умеренные физические нагрузки обязательны при следующих заболеваниях:

  • атеросклероз;

  • артериальная гипертензия;

  • сахарный диабет;

  • остеопороз;

  • хронические болезни суставов.

Правильно подобранный комплекс упражнений делает жизнь людей с этими диагнозами более активной и полноценной.

Какие упражнения после 60 лет могут быть травмоопасны

Существуют виды нагрузок, которые лучше исключить:

Прыжки с дополнительным весом

Использование штанги или гантелей при прыжках создаёт сильную компрессионную нагрузку на позвоночник и ударную — на суставы. Это значительно повышает риск травм.

Тяга блока за голову

При таком движении плечевой сустав получает ненужную нагрузку, что со временем может привести к его повреждению.

Жим из-за головы

В этом упражнении плечевая кость чрезмерно отводится назад. В результате суставы работают в неестественной амплитуде, а позвоночник испытывает лишнее давление.

Планка более двух минут

Длительное удержание планки повышает глазное и черепное давление. При этом сосуды и капилляры пережимаются, мышцы получают меньше кислорода и крови.

Подъём ног в висе

При неправильной технике основную нагрузку берут на себя подвздошно-поясничные мышцы, а не пресс. В итоге может появиться боль в пояснице.

Как тренироваться правильно

Чтобы тренировки приносили только пользу, соблюдайте несколько простых правил.

Разминка

Никогда не пропускайте её. Разминка мягко подготовит нервную систему, сердечно-сосудистую систему, мышцы и суставы к предстоящей нагрузке, снизив риск травм.

Растяжка

Качественная растяжка улучшает осанку, уменьшает износ суставов и межпозвоночных дисков, стабилизирует артериальное давление.

Техника выполнения

Правильная техника важнее, чем количество повторений. Она не только помогает быстрее достичь результата, но и защищает суставы и связки.

Выбор веса

С возрастом плотность костей снижается. Тяжёлые штанги и гантели могут принести больше вреда, чем пользы, создавая риск переломов и микротравм.

Время на восстановление

После 60 лет восстановление идёт медленнее. Не торопитесь возвращаться к тренировкам на следующий день — дайте телу время полностью восстановиться.

Сколько нужно двигаться

Для поддержания здоровья специалисты советуют уделять 60-90 минут в день умеренной физической активности:

  • прогулки на свежем воздухе;

  • йога или пилатес;

  • упражнения с эспандером;

  • танцы;

  • скандинавская ходьба.

Так вы будете чувствовать себя энергичнее, сможете дольше заниматься любимыми делами и проводить больше времени с близкими.

Уточнения

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития. Занятия физическими упражнениями постепенно вырабатывают в человеке необходимые для выживания качества: волю, смелость, уверенность в своих силах.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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