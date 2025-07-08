Этот метод тренировки сжигает калории в ускоренном режиме — но есть нюанс

Фитнес-инструкторы рассказали, как организм реагирует на анаэробную нагрузку

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Сколько раз, глядя в зеркало, мы мечтали сбросить пару лишних килограммов! И первым делом, конечно, думаем о спорте. Но вот беда — новички нередко бросаются в бой с тяжёлыми нагрузками, не осознавая, что анаэробные тренировки могут быть не самым безопасным выбором.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Анаэробные тренировки

Периодически повторяющееся кислородное голодание имеет очень сильные последствия для работы всех систем нашего тела, потому данный вид тренировок категорически запрещено выполнять новичкам и спортсменам-любителям без присмотра тренера.

Что такое анаэробная нагрузка

Это короткие, но интенсивные упражнения с максимальным напряжением мышц — силовые тренировки, спринт, быстрая езда на велосипеде и даже сайкл. Энергия берётся не из кислорода, а из гликогена и АТФ — это огромный стресс для организма.

Во время тренировки тело работает в экстремальном режиме 8-12 секунд, затем следует короткий перерыв. Вся сессия строится из таких подходов.

Что даёт анаэробная тренировка

При регулярных занятиях организм перестраивается:

Укрепляется мышечная масса

Ускоряется обмен веществ

Стабилизируется уровень сахара

Повышается выносливость

Меньше ощущается усталость

К тому же, сжигание калорий продолжается ещё 36 часов после тренировки. Но важно: после таких занятий обязательно есть белковую пищу — подойдёт коктейль или обычная еда с высоким содержанием белка.

Пульс — наш ориентир

Чтобы понять, попали ли вы в нужную зону, используйте формулу:

Для женщин: (209 — возраст) x 0,7

Для мужчин: (214 — возраст) x 0,8

Если пульс выше — вы уже в зоне анаэробной нагрузки.

Кому нельзя

Помимо новичков, такие тренировки противопоказаны:

беременным и кормящим;

людям после операций или болезней;

при сердечно-сосудистых и нервных патологиях.

Вывод

Анаэробные тренировки — мощный инструмент для продвинутых. Но только при правильном подходе и под контролем тренера. Не стоит начинать с максимума — путь к результату начинается с заботы о себе.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — "соответствие, годность, приспособленность", от fit — "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

