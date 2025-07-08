Этот режим питания меняет тело за считанные недели — но знают о нём не все

Почему вы тренируетесь, но мышцы не растут? Ответ — в этих трёх условиях
Многие удивляются: ходят в зал, поднимают железо, а объёмы стоят на месте. Сила растёт, выносливость — тоже, а вот визуальный результат будто бы прячется. Почему так.
1. Калорийный профицит
Ваш организм не станет строить новые ткани без "строительных материалов". А значит, есть нужно больше, чем тратите — это даёт энергию для роста мышц.
2. Интенсивные тренировки
Переедать — не значит толстеть. Чтобы калории пошли в нужное русло, тело должно "понимать", что им нужно стать мышцами, а не жиром. Поэтому — работаем с отягощением и по чёткому плану.
3. Отдых и качественный сон
Даже самый мощный тренинг не сработает, если вы не отдыхаете. Мышцы растут не во время нагрузок, а между ними. И минимум 8 часов сна — обязательны.
Вы — это то, что вы едите. Чтобы вес шёл в мышцы, а не в живот, питание должно быть не просто калорийным, а сбалансированным:
Идеальное соотношение БЖУ — 1:1:4.
Не стоит бить по одной мышечной группе каждый день. Мышцам нужен отдых минимум 36 часов. Распределяйте дни: грудь и бицепс в понедельник, ноги — в среду, спина — в пятницу. Эффективны 3 тренировки в неделю.
Если сложно добрать белок из еды — можно подключить протеин. Но не переусердствуйте. И, конечно, никакого алкоголя и курения — они тормозят прогресс.
И не забывайте: мышцы могут прийти на место жира. Вес растёт, а визуально изменений мало — это нормально. Главное — не останавливаться.
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