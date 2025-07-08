Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Земля ускоряется: возможная причина — движение ядра планеты
Белые рамы кажутся чужеродными? Вот что стоит сделать с откосами, чтобы интерьер заиграл теплом
Кто отвечает за затянувшийся конфликт? Трамп поделился мнением об отношениях с Путиным
Фитнес-инструкторы рассказали, как организм реагирует на анаэробную нагрузку
Денег у всех лишних нет: Лазарева** заявила о бедности российских эмигрантов
Не взлетели — деньги в трубу: авиакомпании понесли миллиардные убытки из-за отмены рейсов
Жизнь по-итальянски: какие особенности следует перенять россиянам для счастья
Малина с какао без длительной варки: новый десерт вошёл в моду среди домашних заготовок
Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин: что связывало пару в их недолгом браке

Этот режим питания меняет тело за считанные недели — но знают о нём не все

Рост мышечной массы требует трёх условий — рекомендации тренеров
2:16
Спорт

Почему вы тренируетесь, но мышцы не растут? Ответ — в этих трёх условиях

Спортивное питание
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Спортивное питание

Многие удивляются: ходят в зал, поднимают железо, а объёмы стоят на месте. Сила растёт, выносливость — тоже, а вот визуальный результат будто бы прячется. Почему так.

Есть три кита, без которых набор мышечной массы невозможен:

1. Калорийный профицит
Ваш организм не станет строить новые ткани без "строительных материалов". А значит, есть нужно больше, чем тратите — это даёт энергию для роста мышц.

2. Интенсивные тренировки
Переедать — не значит толстеть. Чтобы калории пошли в нужное русло, тело должно "понимать", что им нужно стать мышцами, а не жиром. Поэтому — работаем с отягощением и по чёткому плану.

3. Отдых и качественный сон
Даже самый мощный тренинг не сработает, если вы не отдыхаете. Мышцы растут не во время нагрузок, а между ними. И минимум 8 часов сна — обязательны.

Питание — важнее, чем вы думаете

Вы — это то, что вы едите. Чтобы вес шёл в мышцы, а не в живот, питание должно быть не просто калорийным, а сбалансированным:

  • Белки — строитель для мышц. Их нужно около 3 г на 1 кг веса.
  • Жиры — регулируют гормоны (в том числе тестостерон).
  • Углеводы — дают энергию. Их должно быть в 4 раза больше белков.

Идеальное соотношение БЖУ — 1:1:4.

Тренируйтесь умно, а не до изнеможения

Не стоит бить по одной мышечной группе каждый день. Мышцам нужен отдых минимум 36 часов. Распределяйте дни: грудь и бицепс в понедельник, ноги — в среду, спина — в пятницу. Эффективны 3 тренировки в неделю.

Добавки и ЗОЖ — по ситуации

Если сложно добрать белок из еды — можно подключить протеин. Но не переусердствуйте. И, конечно, никакого алкоголя и курения — они тормозят прогресс.

И не забывайте: мышцы могут прийти на место жира. Вес растёт, а визуально изменений мало — это нормально. Главное — не останавливаться.

Уточнения

Трениро́вка (тре́нинг) (англ. training от train - "обучать, воспитывать") — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ближний свет днём по-прежнему обязателен: ПДД 2025 и штраф 500 рублей
Авто
Ближний свет днём по-прежнему обязателен: ПДД 2025 и штраф 500 рублей Аудио 
Чай из листьев вишни: польза, вред и способ приготовления
Еда и рецепты
Чай из листьев вишни: польза, вред и способ приготовления
Страны БРИКС меняют правила игры на финансовом рынке
Финансы
Страны БРИКС меняют правила игры на финансовом рынке Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье
Последние материалы
Денег у всех лишних нет: Лазарева** заявила о бедности российских эмигрантов
Не взлетели — деньги в трубу: авиакомпании понесли миллиардные убытки из-за отмены рейсов
Жизнь по-итальянски: какие особенности следует перенять россиянам для счастья
Секреты отмены зелёных субсидий: как поднимается неугасимая нефть, что выгодно России
Малина с какао без длительной варки: новый десерт вошёл в моду среди домашних заготовок
Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин: что связывало пару в их недолгом браке
Исследование: умеренные горячие ванны улучшают кровообращение и активность иммунных клеток
Пентагон на паузе: когда США снова начнут поставки боеприпасов Украине?
Старый картофель стал подкормкой: как применять в огороде летом
Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.