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Жёсткое мясо в нежное чудо: этот фрукт — секрет мягкого мяса за 15 минут — и это не уксус или вино

Рецепт с киви для мягкого мяса: как добиться нежности без уксуса и маринада
2:07
Спорт

Вы взяли не самый дорогой кусок мяса — лопатку, шею или бедро — и теперь думаете, как его приготовить, чтобы не получить "резину"? Забудьте про громоздкие маринады с уксусом или кисломолочкой — они часто меняют вкус или лишь слегка размягчают поверхность.

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Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Киви — неожиданный помощник на кухне

Забудьте про молоток для отбивания — это и шумно, и грязно. Есть тихий и быстрый лайфхак из азиатской кухни, который реально работает — киви.

В киви содержится фермент актинидин, который "разрушает" жесткие белковые волокна (коллаген и эластин) в мясе гораздо мягче и глубже, чем кислоты уксуса или вина.

Процесс подготовки:

  1. Очистите спелый киви и возьмите половину чайной ложки мякоти без крупных семечек (можно просто раздавить ложкой).
  2. Смешайте её с вашими любимыми специями — солью, перцем, чесноком, паприкой — около 1-2 столовых ложек.
  3. Полученной влажной пастой тщательно натрите мясо со всех сторон, но не втирайте слишком сильно.
  4. Оставьте на 15-20 минут при комнатной температуре, потом смойте под прохладной водой и промокните бумажными полотенцами.

Дальше готовьте привычным способом — жарьте, тушите или грильте. За это короткое время ферменты киви успеют размягчить мясо внутри, но не превратят его в кашу, как бывает с долгими маринадами.

В итоге вы получите мясо, которое легко режется и буквально тает во рту, нежность равномерна по всей толщине куска. Вкус останется чистым, без фруктовых или кислых оттенков — ферменты "выключаются" при нагреве.

Важно: не превышайте 30 минут замачивания и не добавляйте слишком много киви — иначе мясо станет слишком мягким и кашеобразным.

Этот простой трюк отлично работает с говядиной, свининой, куриными грудками и даже дичью. Вы удивитесь, насколько легко из бюджетного куска сделать нежный деликатес.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью или без неё.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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