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Простой способ разорвать замкнутый круг стресса и переедания — сложно поверить, что всё так легко

Стресс и переедание: эффективные методы разрыва замкнутого круга
2:44
Спорт

Все мы хотя бы раз попадали в ситуацию, когда стресс тянет к холодильнику сильнее, чем обычный голод. Разорвать этот порочный круг реально — и начинается всё с осознанного отношения к своему питанию. Три простых, но мощных шага телесной осознанности могут стать вашими союзниками: распознавать сигналы тела, правильно их называть и выбирать, как на них реагировать.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка

Осознанное замедление как первый шаг

Первый шаг — четко понимать, когда вы голодны, когда хотите пить и когда уже насытились. Умение обозначать эти ощущения и решать, что с ними делать, — ключ к контролю.

Полное погружение в процесс еды без отвлекающих факторов — отличная профилактика переедания. Слушайте вкус, запах, текстуру — буквально всем телом почувствуйте момент насыщения.

Этот навык доступен каждому, для его развития нужна лишь регулярная практика. Начните с одного приёма пищи в день, уделив ему всё своё внимание.

Выявление триггеров нездорового пищевого поведения

Очень важно понять, что именно запускает ваше переедание — триггеры. Ведение дневника питания и настроения поможет увидеть закономерности и разобраться в причинах.

Найдите другие источники удовольствия и расслабления, которые не связаны с едой. Прогулка, новое хобби или просто время на свежем воздухе могут стать эффективной заменой привычному «заеданию».

Сбалансированное питание с большим количеством белка и клетчатки помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Это снижает тягу к сладкому и быстрым углеводам и помогает держать аппетит под контролем.

Эмоции и их влияние на переедание

Почему мы продолжаем есть, даже когда организм уже сыт? Ответ — в умении принимать и проживать свои эмоции без «заедания». Медитация, психотерапия и доверительные разговоры с близкими открывают новые пути.

Снизить потребление сладкого становится реальной задачей при использовании правильных стратегий. Наука уже предлагает конкретные методы, которые помогут изменить пищевые привычки.

Если чувство вины и тревога вокруг еды не отпускают, и стресс не уходит — возможно, нужна помощь профессионала. Психологическая поддержка помогает найти облегчение и выстроить здоровые отношения с питанием.

Стойкие расстройства пищевого поведения, которые не проходят месяцами, требуют глубокой терапии. Здесь на помощь приходят психиатр и психотерапевт для восстановления здоровья.

Уточнения

Психоге́нное перееда́ние — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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