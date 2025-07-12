Увеличьте силу и объем: секреты подтягиваний, о которых вы не подозревали

Конечно, яркие высокотехничные движения, такие как выходы силой, планки и рычаги, выглядят круто, но настоящим королем движений с собственным весом является подтягивание.
Это портативный тренажер для наращивания мышечной массы, который вы можете выполнять в любом месте, где сможете найти место для подвешивания, улучшая хват, наращивая спину и бицепсы и задействуя свой корпус. Вы можете нагрузить его дополнительным весом, делать много повторений или смешивать хваты для другого стимула.
Если вы новичок в подтягиваниях или обратных подтягиваниях или решили, что пришло время сосредоточиться на увеличении количества повторений, то этот протокол отдыха/паузы может вам помочь.
Он занимает менее 10 минут, его можно выполнять в начале или конце вашей обычной тренировки или просто в любое время, когда вы хотите поработать над несколькими повторениями. Регулярное выполнение увеличит размер вашей спины и рук и повысит вашу ловкость в подтягиваниях.
Как только вы сможете комфортно выполнять все сеты, пора добавлять вес в виде жилета-утяжелителя или использовать пояс для жима с блинами/гантелями.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.