Прокачал грудь — а спина предала: как не убить осанку из-за тренировок вслепую

Гиревой поток из становой тяги, подъёма на грудь и рывка укрепляет спину и корпус

3:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Поскольку спина не обращена вперед, она не считается такой же крутой, как большие грудные мышцы или большие руки, поэтому вы не уделяете ей должного внимания, и в результате получается плохая осанка и ограниченный потенциал силы. Но вы можете начать подтягивать спину всего за несколько минут, используя целевые потоки гирь.

Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Накаченная мужская спина

Потоки — это мини-круги упражнений, которые работают вместе, например, фронтальные приседания в жим или берпи в отжимания. Одно движение плавно переходит в другое, вам даже не нужно опускать вес до конца подхода.

Этот поток от Эрика Лейхи использует три лучших упражнения для спины — становую тягу, подъем на грудь и рывок — и требует только одной гири для выполнения.

"Это идеально подходит для построения большой, сильной, функциональной спины", — говорит Лейха. "Оно также проработает ваши ягодицы, подколенные сухожилия, руки и корпус".

Становая тяга для подъема на грудь и рывка

Шаг 1 . Положите легкую гирю на пол и встаньте за ней, расставив ноги на ширине плеч. Поверните ноги к полу так, чтобы они были развернуты на несколько градусов наружу, и вы почувствуете, как напрягаются ваши ягодицы. Сохраняя высокий, длинный позвоночник от головы до таза, согните бедра назад — и колени по мере необходимости — пока не сможете взяться за рукоятку гири.

. Положите легкую гирю на пол и встаньте за ней, расставив ноги на ширине плеч. Поверните ноги к полу так, чтобы они были развернуты на несколько градусов наружу, и вы почувствуете, как напрягаются ваши ягодицы. Сохраняя высокий, длинный позвоночник от головы до таза, согните бедра назад — и колени по мере необходимости — пока не сможете взяться за рукоятку гири. Шаг 2 . Удерживая поясницу ровной, сожмите ягодицы и оттолкнитесь пятками, выпрямляя бедра, чтобы встать прямо, отрывая гирю от пола и перед бедрами. Постарайтесь держать плечи на уровне пола, когда поднимаетесь.

. Удерживая поясницу ровной, сожмите ягодицы и оттолкнитесь пятками, выпрямляя бедра, чтобы встать прямо, отрывая гирю от пола и перед бедрами. Постарайтесь держать плечи на уровне пола, когда поднимаетесь. Шаг 3 . Выполните обратное движение, чтобы опустить вес обратно вниз, а затем взрывным движением снова встаньте, используя импульс, чтобы подтянуть гирю вверх и назад к себе. Когда вы почувствуете, что она поднимается до уровня груди, выдвиньте локоть вперед и под вес так, чтобы поймать его на уровне плеча. Позвольте гире вращаться вокруг вашего запястья, чтобы она не перевернулась и не ударила по вашему предплечью.

. Выполните обратное движение, чтобы опустить вес обратно вниз, а затем взрывным движением снова встаньте, используя импульс, чтобы подтянуть гирю вверх и назад к себе. Когда вы почувствуете, что она поднимается до уровня груди, выдвиньте локоть вперед и под вес так, чтобы поймать его на уровне плеча. Позвольте гире вращаться вокруг вашего запястья, чтобы она не перевернулась и не ударила по вашему предплечью. Шаг 4. Выполните обратное движение, чтобы снова вернуть гирю на пол, а затем взрывным движением поднимите ее в последний раз, поднимая вес над головой, пока вы не зафиксируете ее. Снова позвольте ручке вращаться вокруг вашего запястья, а не перевернулась через него. Опустите вес на плечо, а затем на пол. Поменяйте руки и повторите всю последовательность с другой стороны. Это одно повторение.

Выполните 3-5 подходов по 3-5 повторений на каждую сторону, отдыхая до 2 минут между подходами. Выполняйте этот поток в конце тренировки спины или в отдельный день для дополнительной работы.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена.

