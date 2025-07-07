Китайскую футбольную команду наказали за сглаз противника

Китайская профессиональная футбольная лига (CFL) наказала команду Второй лиги "Чанчунь Сиду" за то, что она сглазила соперника.
Клуб заплатил 30 тысяч юаней (330 тыс. руб) за размещение записок с пожеланиями поражения сопернику. Еще футболистам вынесли строгий выговор за неспортивное поведение.
Оказалось, что китайцы подложили в раздевалку соперникам записки с проклятиями. Противникам это не понравилось и они пожаловались.
Оказалось, ранее такие записки находили и другие участники турнира.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
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