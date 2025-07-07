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Китайскую футбольную команду наказали за сглаз противника

Китайские футболисты сглазили соперника и заработали штраф
Спорт

Китайская профессиональная футбольная лига (CFL) наказала команду Второй лиги "Чанчунь Сиду" за то, что она сглазила соперника.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Клуб заплатил 30 тысяч юаней (330 тыс. руб) за размещение записок с пожеланиями поражения сопернику. Еще футболистам вынесли строгий выговор за неспортивное поведение.

Оказалось, что китайцы подложили в раздевалку соперникам записки с проклятиями. Противникам это не понравилось и они пожаловались.

Оказалось, ранее такие записки находили и другие участники турнира.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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