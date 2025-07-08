Йога против пилатеса: в какой практике скрыт секрет идеального здоровья

Пилатес или йога: в чем разница и что полезнее для спины и похудения

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Выбор между йогой и пилатесом кажется простым, но только на первый взгляд. Оба направления помогают укрепить здоровье и изменить себя, но каждое — по-своему. Давайте разберёмся, в чем их ключевые отличия, и какое занятие лучше подойдет именно вам.

Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Йога

В чем суть пилатеса

Методика пилатеса была создана Джозефом Пилатесом в XX веке как система реабилитации для укрепления всего тела. Сегодня пилатес помогает:

проработать все группы мышц;

укрепить выносливость и координацию;

улучшить гибкость и осанку;

снизить нервное напряжение и уровень стресса;

стабилизировать позвоночник и устранить боли в пояснице;

сбросить вес постепенно, без травм;

нормализовать сон и избавиться от беспокойства.

Во время занятий используется особая техника дыхания и максимальная концентрация на каждом движении. В результате формируется ровная осанка, красивое телосложение и снижается артериальное давление, что особенно полезно гипертоникам.

Йога: гармония тела и разума

Йога появилась в Индии несколько веков назад как философия и система саморазвития. Сегодня её выбирают те, кто хочет:

развить гибкость и эластичность мышц;

укрепить кости и снизить риск их ломкости;

улучшить работу сердца, сосудов, иммунной и эндокринной систем;

нормализовать сон, настроение и психоэмоциональное состояние;

повысить уверенность в себе и избавиться от вредных привычек;

поддерживать здоровый вес и общее самочувствие.

Центральное место в йоге занимают асаны — позы, в которых нужно задерживаться, сохраняя равновесие тела и спокойствие разума. При этом дыхание (пранаяма) становится ступенью к самопознанию и внутренней силе.

Пилатес или йога: что полезнее для спины

Джозеф Пилатес создавал свою методику специально для восстановления позвоночника. Упражнения укрепляют мышцы кора, стабилизируют позвонки, улучшают кровообращение и устраняют зажатость нервов. Если ваша цель — здоровая спина и хорошая осанка, пилатес будет идеальным выбором.

Что лучше для похудения

Здесь лидирует йога. При часовой тренировке уходит до 300-350 ккал, а при силовой йоге — до 400-500 ккал. В пилатесе темп медленнее, поэтому расход калорий составляет примерно 200 ккал за занятие. Зато пилатес подтянет тело, не нагружая сердце чрезмерно.

Сходства:

помогают развить гибкость и координацию;

улучшают осанку и работу всего тела;

делают акцент на дыхании и концентрации;

подходят для занятий дома и в спортзале;

исключают прыжки и резкие движения, сохраняя здоровье суставов.

Различия:

Йога — это философия и духовная практика, существующая веками.

Пилатес — фитнес-направление, созданное в XX веке.

В йоге важно зафиксировать асану, в пилатесе — двигаться плавно.

Дыхание в пилатесе помогает концентрироваться, в йоге — это путь к самосовершенствованию.

Для хатха-йоги достаточно коврика, в пилатесе часто используются кольца, валики, фитболы, резинки.

Когда есть противопоказания

Йога может быть опасна при неправильном выполнении асан, повышенном внутричерепном или артериальном давлении, серьёзных заболеваниях сердца, онкологии, шизофрении и инфекциях мозга. Во время беременности заниматься можно только под контролем инструктора.

У пилатеса меньше ограничений. Нельзя заниматься при высокой температуре, переломах или обострении грыжи позвоночника.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.

