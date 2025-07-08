Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мёд и лимон усиливают эффект чая из корня имбиря
Милитаризация Европы ускоряется: заказы на оружие выросли на 103% за два года
Использование яичной скорлупы для удобрения роз
Трогание со второй передачи снижает риск пробуксовки и износа
Диетологи сообщили: какие продукты теряют питательные вещества при повторном разогреве
Руки фиксированы, ноги в воздухе: как астронавты моются в вакууме
Красота, безопасность и гастрономия: это место называют Швейцарией, но оно совсем не там, где вы думаете
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Эксперты по питанию объяснили: треска и минтай полезны для щитовидки и костей

Йога против пилатеса: в какой практике скрыт секрет идеального здоровья

Пилатес или йога: в чем разница и что полезнее для спины и похудения
3:58
Спорт

Выбор между йогой и пилатесом кажется простым, но только на первый взгляд. Оба направления помогают укрепить здоровье и изменить себя, но каждое — по-своему. Давайте разберёмся, в чем их ключевые отличия, и какое занятие лучше подойдет именно вам.

Йога
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Йога

В чем суть пилатеса

Методика пилатеса была создана Джозефом Пилатесом в XX веке как система реабилитации для укрепления всего тела. Сегодня пилатес помогает:

  • проработать все группы мышц;

  • укрепить выносливость и координацию;

  • улучшить гибкость и осанку;

  • снизить нервное напряжение и уровень стресса;

  • стабилизировать позвоночник и устранить боли в пояснице;

  • сбросить вес постепенно, без травм;

  • нормализовать сон и избавиться от беспокойства.

Во время занятий используется особая техника дыхания и максимальная концентрация на каждом движении. В результате формируется ровная осанка, красивое телосложение и снижается артериальное давление, что особенно полезно гипертоникам.

Йога: гармония тела и разума

Йога появилась в Индии несколько веков назад как философия и система саморазвития. Сегодня её выбирают те, кто хочет:

  • развить гибкость и эластичность мышц;

  • укрепить кости и снизить риск их ломкости;

  • улучшить работу сердца, сосудов, иммунной и эндокринной систем;

  • нормализовать сон, настроение и психоэмоциональное состояние;

  • повысить уверенность в себе и избавиться от вредных привычек;

  • поддерживать здоровый вес и общее самочувствие.

Центральное место в йоге занимают асаны — позы, в которых нужно задерживаться, сохраняя равновесие тела и спокойствие разума. При этом дыхание (пранаяма) становится ступенью к самопознанию и внутренней силе.

Пилатес или йога: что полезнее для спины

Джозеф Пилатес создавал свою методику специально для восстановления позвоночника. Упражнения укрепляют мышцы кора, стабилизируют позвонки, улучшают кровообращение и устраняют зажатость нервов. Если ваша цель — здоровая спина и хорошая осанка, пилатес будет идеальным выбором.

Что лучше для похудения

Здесь лидирует йога. При часовой тренировке уходит до 300-350 ккал, а при силовой йоге — до 400-500 ккал. В пилатесе темп медленнее, поэтому расход калорий составляет примерно 200 ккал за занятие. Зато пилатес подтянет тело, не нагружая сердце чрезмерно.

Сходства:

  • помогают развить гибкость и координацию;

  • улучшают осанку и работу всего тела;

  • делают акцент на дыхании и концентрации;

  • подходят для занятий дома и в спортзале;

  • исключают прыжки и резкие движения, сохраняя здоровье суставов.

Различия:

  • Йога — это философия и духовная практика, существующая веками.

  • Пилатес — фитнес-направление, созданное в XX веке.

  • В йоге важно зафиксировать асану, в пилатесе — двигаться плавно.

  • Дыхание в пилатесе помогает концентрироваться, в йоге — это путь к самосовершенствованию.

  • Для хатха-йоги достаточно коврика, в пилатесе часто используются кольца, валики, фитболы, резинки.

Когда есть противопоказания

Йога может быть опасна при неправильном выполнении асан, повышенном внутричерепном или артериальном давлении, серьёзных заболеваниях сердца, онкологии, шизофрении и инфекциях мозга. Во время беременности заниматься можно только под контролем инструктора.

У пилатеса меньше ограничений. Нельзя заниматься при высокой температуре, переломах или обострении грыжи позвоночника.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китайские пикапы уходят в наступление: что предлагают новые модели
Авто
Китайские пикапы уходят в наступление: что предлагают новые модели Аудио 
Наша планета готовится к космическому манёвру
Наука и техника
Наша планета готовится к космическому манёвру Аудио 
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Последние материалы
Диетологи сообщили: какие продукты теряют питательные вещества при повторном разогреве
Руки фиксированы, ноги в воздухе: как астронавты моются в вакууме
Красота, безопасность и гастрономия: это место называют Швейцарией, но оно совсем не там, где вы думаете
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Эксперты по питанию объяснили: треска и минтай полезны для щитовидки и костей
Виктория Боня против: чем может закончиться пирсинг в бровях для её 13-летней дочери
В 2025 году джинсы уходят на второй план: главные альтернативы сезона
DOMS — признак роста мышц? Вот что говорит наука
Теперь можно продать квартиру с ипотекой и маткапиталом без согласия банка — как это работает
Пилатес или йога: в чем разница и что полезнее для спины и похудения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.