Йога против пилатеса: в какой практике скрыт секрет идеального здоровья

Выбор между йогой и пилатесом кажется простым, но только на первый взгляд. Оба направления помогают укрепить здоровье и изменить себя, но каждое — по-своему. Давайте разберёмся, в чем их ключевые отличия, и какое занятие лучше подойдет именно вам.
Методика пилатеса была создана Джозефом Пилатесом в XX веке как система реабилитации для укрепления всего тела. Сегодня пилатес помогает:
проработать все группы мышц;
укрепить выносливость и координацию;
улучшить гибкость и осанку;
снизить нервное напряжение и уровень стресса;
стабилизировать позвоночник и устранить боли в пояснице;
сбросить вес постепенно, без травм;
нормализовать сон и избавиться от беспокойства.
Во время занятий используется особая техника дыхания и максимальная концентрация на каждом движении. В результате формируется ровная осанка, красивое телосложение и снижается артериальное давление, что особенно полезно гипертоникам.
Йога появилась в Индии несколько веков назад как философия и система саморазвития. Сегодня её выбирают те, кто хочет:
развить гибкость и эластичность мышц;
укрепить кости и снизить риск их ломкости;
улучшить работу сердца, сосудов, иммунной и эндокринной систем;
нормализовать сон, настроение и психоэмоциональное состояние;
повысить уверенность в себе и избавиться от вредных привычек;
поддерживать здоровый вес и общее самочувствие.
Центральное место в йоге занимают асаны — позы, в которых нужно задерживаться, сохраняя равновесие тела и спокойствие разума. При этом дыхание (пранаяма) становится ступенью к самопознанию и внутренней силе.
Джозеф Пилатес создавал свою методику специально для восстановления позвоночника. Упражнения укрепляют мышцы кора, стабилизируют позвонки, улучшают кровообращение и устраняют зажатость нервов. Если ваша цель — здоровая спина и хорошая осанка, пилатес будет идеальным выбором.
Здесь лидирует йога. При часовой тренировке уходит до 300-350 ккал, а при силовой йоге — до 400-500 ккал. В пилатесе темп медленнее, поэтому расход калорий составляет примерно 200 ккал за занятие. Зато пилатес подтянет тело, не нагружая сердце чрезмерно.
Сходства:
помогают развить гибкость и координацию;
улучшают осанку и работу всего тела;
делают акцент на дыхании и концентрации;
подходят для занятий дома и в спортзале;
исключают прыжки и резкие движения, сохраняя здоровье суставов.
Различия:
Йога — это философия и духовная практика, существующая веками.
Пилатес — фитнес-направление, созданное в XX веке.
В йоге важно зафиксировать асану, в пилатесе — двигаться плавно.
Дыхание в пилатесе помогает концентрироваться, в йоге — это путь к самосовершенствованию.
Для хатха-йоги достаточно коврика, в пилатесе часто используются кольца, валики, фитболы, резинки.
Йога может быть опасна при неправильном выполнении асан, повышенном внутричерепном или артериальном давлении, серьёзных заболеваниях сердца, онкологии, шизофрении и инфекциях мозга. Во время беременности заниматься можно только под контролем инструктора.
У пилатеса меньше ограничений. Нельзя заниматься при высокой температуре, переломах или обострении грыжи позвоночника.
Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.
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