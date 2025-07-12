Арнольд Шварценеггер делится секретом 20-минутной тренировки: вам не понадобится дорогое оборудование

Вам не нужны крутые тренажеры, бесконечное время, чтобы получить реальные результаты. Только преданность делу, умная программа и упорство, чтобы продолжать появляться. По крайней мере, так считает Арнольд Шварценеггер.
В своей последней рассылке Arnold's Pump Club он предлагает 20-минутную тренировку EMOM (каждую минуту в минуту), которая "улучшает как силу, так и выносливость, и может выполняться с гантелями, лентами, штангами или просто весом вашего тела".
Шварценеггер говорит: "Не шикарное оборудование определяет результаты — это ваши усилия, ваш прогресс и то, что вы показываете. Постоянство — это не то, что у вас есть, а то, что вы делаете".
Собственный вес: Прыжковые приседания или Темповые воздушные приседания (10-15 повторений)
Резины: Приседания с резинками (12 повторений)
Гантели: Приседания с кубком (10-12 повторений)
Штанга: Приседания со штангой спереди или сзади (6-8 повторений)
Собственный вес: Отжимания (10-15 повторений)
Резины: Жим над головой с резинками или жим от груди (12 повторений)
Гантели: Жим от плеч (8-10 повторений)
Штанга: Жим над головой (строгий) (8-10 повторений)
Собственный вес: Подъем бедра одной ногой (8-12 повторений на каждую ногу)
Резины: Румынская становая тяга с резинками (10 повторений)
Гантели: Румынская Становая тяга (6-8 повторений)
Штанга: Румынская становая тяга (6-8 повторений)
Собственный вес: Обратная тяга (8-12 повторений)
Резины: Ленточная тяга (12 повторений)
Гантели: Тяга в наклоне (6-8 повторений)
Штанга: Тяга в наклоне (6-8 повторений)
Собственный вес: Планка с касанием плеч (10 повторений на каждую сторону)
Резины: Ленточный жим Паллофа (8-10 повторений на каждую сторону)
Гантели: Удержание полого тела (20 секунд)
Штанга: Разворот штанги (8 повторений).
Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.
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