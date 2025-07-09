Узкие плечи портят даже пресс: программа на гантелях, которая исправляет пропорции

Россияне тренируют плечи дома — популярны армейский жим, махи и тяга с гантелями

3:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мало кто из мужчин любит тренировки плеч, но пренебрегать ими — на свой страх и риск. Неспособность расширить верхнюю часть тела будет означать, что независимо от того, сколько приседаний вы сделаете или сколько сантиметров уйдет в талии, вы не сможете построить эту желанную V-образную форму. Чтобы добиться этого, вам нужны лучшие упражнения для плеч.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги

Не то чтобы работа над плечами была направлена только на улучшение. В исследовании, опубликованном в Международном журнале спортивной физиотерапии, пациенты с болью в плече, связанной с вращательной манжетой, отметили значительное улучшение боли и функции благодаря трем неделям ежедневных упражнений для плеч.

8 лучших упражнений для плеч с гантелями

Если вы не можете пойти в спортзал и у вас есть только набор гантелей, не волнуйтесь, у нас есть набор упражнений, которые идеально вам подойдут.

Тяга гантелей двумя руками

Держите гантели в каждой руке, расположив их перед бедром. Поднимите гантели вертикально, пока они не окажутся на одной линии с ключицей, локоть должен быть направлен в потолок. Опустите гантели обратно вниз и повторите.

Жим пилой

Держите две гантели прямо за плечами, ладони должны быть обращены вперед. Посмотрите вверх и наклоните корпус влево, вытянув правую руку прямо над собой. Опустите гантель и повторите с другой стороны, чтобы создать движение пилы.

Армейский жим стоя

Поставьте ноги близко друг к другу и поднимите гантели к плечам, ладони должны быть обращены вперед. Выжмите гантели над головой взрывным движением, пока руки полностью не выпрямятся, затем опустите гантели под контролем.

Боковые подъемы сидя

Сядьте на скамью и держите по гантели в каждой руке по бокам. Поднимите обе гантели по бокам, пока они не окажутся на уровне плеч. Опустите под контролем и повторите.

Бой с тенью с гантелями

Встаньте, держа две гантели на уровне плеч хватом снизу. Примите боевую стойку и подпрыгивайте на носках, выполняя бой с тенью. Опускайтесь и покачивайтесь сколько душе угодно. Только не роняйте гантели на носки.

Разведение дельт лежа

Лягте на скамью грудью вниз, с гантелями в каждой руке под плечами. Слегка согните локти и поднимите руки в стороны, пока они не окажутся на одной линии с телом. Опустите гантели на пол и повторите.

Махи гантелей одной рукой

Держите гантель на расстоянии вытянутой руки между ног. Опуститесь в присед и махните гантелью между ног, прежде чем немедленно двинуться вперед, поднимая гантель к голове, выпрямляя ноги. Повторите это движение, затем поменяйте стороны.

Заклинатель

Держите гантель в каждой руке и встаньте, широко расставив ноги, слегка согнув колени. Машите обе гантели в одну сторону и поднимите их, как будто рисуя круг от уровня бедер до высоты выше плеч. Машите гантелями в другую сторону, опускаясь к бедру, прежде чем снова поднять их. Продолжайте повторять это движение.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

