Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Августовские изменения в пенсиях: кто окажется в выигрыше
Кукурузный пирог: рецепт из бразильской кухни для идеального завтрака или приятного чаепития
Учёные нашли новые опасные вирусы у летучих мышей в провинции Юньнань
Калифорния и Нью-Йорк выбирают гибриды и седаны иностранных брендов
Лучший тренер делится 3 причинами, по которым бицепсы и трицепсы могут не расти
Лето 2025: как ухаживать за клубникой после плодоношения — советы агрономов
Виды крепления вагонки к обрешётке и выбор направления монтажа
4 тревожных симптома, когда нужно обратиться к трихологу — заботьтесь о своих волосах!
Повторный разогрев риса вызывает пищевое отравление — исследование

Узкие плечи портят даже пресс: программа на гантелях, которая исправляет пропорции

Россияне тренируют плечи дома — популярны армейский жим, махи и тяга с гантелями
3:19
Спорт

Мало кто из мужчин любит тренировки плеч, но пренебрегать ими — на свой страх и риск. Неспособность расширить верхнюю часть тела будет означать, что независимо от того, сколько приседаний вы сделаете или сколько сантиметров уйдет в талии, вы не сможете построить эту желанную V-образную форму. Чтобы добиться этого, вам нужны лучшие упражнения для плеч.

Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги

Не то чтобы работа над плечами была направлена только на улучшение. В исследовании, опубликованном в Международном журнале спортивной физиотерапии, пациенты с болью в плече, связанной с вращательной манжетой, отметили значительное улучшение боли и функции благодаря трем неделям ежедневных упражнений для плеч.

8 лучших упражнений для плеч с гантелями

Если вы не можете пойти в спортзал и у вас есть только набор гантелей, не волнуйтесь, у нас есть набор упражнений, которые идеально вам подойдут.

Тяга гантелей двумя руками

Держите гантели в каждой руке, расположив их перед бедром. Поднимите гантели вертикально, пока они не окажутся на одной линии с ключицей, локоть должен быть направлен в потолок. Опустите гантели обратно вниз и повторите.

Жим пилой

Держите две гантели прямо за плечами, ладони должны быть обращены вперед. Посмотрите вверх и наклоните корпус влево, вытянув правую руку прямо над собой. Опустите гантель и повторите с другой стороны, чтобы создать движение пилы.

Армейский жим стоя

Поставьте ноги близко друг к другу и поднимите гантели к плечам, ладони должны быть обращены вперед. Выжмите гантели над головой взрывным движением, пока руки полностью не выпрямятся, затем опустите гантели под контролем.

Боковые подъемы сидя

Сядьте на скамью и держите по гантели в каждой руке по бокам. Поднимите обе гантели по бокам, пока они не окажутся на уровне плеч. Опустите под контролем и повторите.

Бой с тенью с гантелями

Встаньте, держа две гантели на уровне плеч хватом снизу. Примите боевую стойку и подпрыгивайте на носках, выполняя бой с тенью. Опускайтесь и покачивайтесь сколько душе угодно. Только не роняйте гантели на носки.

Разведение дельт лежа

Лягте на скамью грудью вниз, с гантелями в каждой руке под плечами. Слегка согните локти и поднимите руки в стороны, пока они не окажутся на одной линии с телом. Опустите гантели на пол и повторите.

Махи гантелей одной рукой

Держите гантель на расстоянии вытянутой руки между ног. Опуститесь в присед и махните гантелью между ног, прежде чем немедленно двинуться вперед, поднимая гантель к голове, выпрямляя ноги. Повторите это движение, затем поменяйте стороны.

Заклинатель

Держите гантель в каждой руке и встаньте, широко расставив ноги, слегка согнув колени. Машите обе гантели в одну сторону и поднимите их, как будто рисуя круг от уровня бедер до высоты выше плеч. Машите гантелями в другую сторону, опускаясь к бедру, прежде чем снова поднять их. Продолжайте повторять это движение.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека
Домашние животные
Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека Аудио 
Археологи обнаружили у Адрасана античное торговое судно с нетронутым грузом
Наука и техника
Археологи обнаружили у Адрасана античное торговое судно с нетронутым грузом Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Маленький герой с большим сердцем: как пёс весом 2 килограмма спас жизнь своему хозяину, не думая о себе
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
Секреты успеха игрушки Wakuku: как племенной воин завоевал Китай
Таиланд лидирует в рейтинге популярности зарубежной недвижимости среди россиян в 2025 году
Кроссоверы Changan и Belgee вошли в число лидеров продаж в России
Как продлить цветение петуний до морозов
Три ингредиента для идеального пирога: бананы, какао и овсянка
Гипнотические рывки возникают при стрессе и нарушении режима сна — врачи
Фиолетовые и голубые медузы обнаружены в прибрежных водах Греции
Россияне тренируют плечи дома — популярны армейский жим, махи и тяга с гантелями
Виды фасадных красок и их характеристики — рекомендации строителей
Раскрываем секреты успешного ночного ухода за кожей: что нужно знать?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.