Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чиханчин о свободном вывозе золота: угрожает экономике и безопасности
Мерзликин развёлся в День семьи, любви и верности: 19 лет брака и четверо детей
Hyundai внедрит экраны в стиле Tesla в Elantra и Tucson
5 способов очистить унитаз от чёрного налета — от химии до натуральных средств
Самолёт вернулся в аэропорт из-за подозрительной аббревиатуры
Удобрение из дрожжей и сахара увеличивает урожай томатов
Кошки распознают своё имя, но игнорируют строгий голос — мнение специалистов
Простой бутерброд с насыщенным соусом и огурцами
В России создали классификацию симптомов постковида по типам и шкалам

Поднимайте тяжести, чтобы защитить суставы: вот как помогают низкоповторные тренировки

После 60 лет превратите тело в молодое и накаченное: тренировка для пожилых
1:23
Спорт

Распространено мнение, что подъем тяжестей с малым количеством повторений "разрушит ваши суставы" и потенциально приведет к травме, при этом предпочтение отдается большему количеству повторений с меньшим весом. Однако все больше доказательств свидетельствуют о том, что пока вы избегаете подъема за пределами своих возможностей, вы можете пожинать плоды в виде увеличения силы, мышечной массы и даже поддерживать здоровье суставов.

Зарядка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зарядка

В новом исследовании сравнивали большое количество повторений с малыми весами и малое количество повторений с большими весами, и результаты оказались неожиданными.

Оказалось, что более тяжелые низкоповторные тренировки могут быть особенно эффективными для восстановления мышечной силы и улучшения функции суставов у людей с остеоартритом коленного сустава.

Исследователи пришли к выводу: "Упражнения с сопротивлением для икроножных мышц рекомендуются в качестве дополнения к протоколам лечения для пациентов с остеоартритом коленного сустава.

Тренировки как с высоким, так и с низким сопротивлением эффективны для уменьшения боли и улучшения функции у пациентов с остеоартритом коленного сустава. Кроме того, упражнения с высоким сопротивлением более эффективны, чем упражнения с низким сопротивлением".

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры?
Экономика и бизнес
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры? Аудио 
Вы можете не взлететь, даже с билетом: кого авиакомпании выбирают жертвами
Туризм
Вы можете не взлететь, даже с билетом: кого авиакомпании выбирают жертвами Аудио 
Маленький герой Лукас: как собака спасла жизнь своему хозяину
Домашние животные
Маленький герой Лукас: как собака спасла жизнь своему хозяину Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Последние материалы
Чиханчин о свободном вывозе золота: угрожает экономике и безопасности
Мерзликин развёлся в День семьи, любви и верности: 19 лет брака и четверо детей
Hyundai внедрит экраны в стиле Tesla в Elantra и Tucson
5 способов очистить унитаз от чёрного налета — от химии до натуральных средств
После 60 лет превратите тело в молодое и накаченное: тренировка для пожилых
Самолёт вернулся в аэропорт из-за подозрительной аббревиатуры
Удобрение из дрожжей и сахара увеличивает урожай томатов
Кошки распознают своё имя, но игнорируют строгий голос — мнение специалистов
Простой бутерброд с насыщенным соусом и огурцами
В России создали классификацию симптомов постковида по типам и шкалам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.