Поднимайте тяжести, чтобы защитить суставы: вот как помогают низкоповторные тренировки

После 60 лет превратите тело в молодое и накаченное: тренировка для пожилых

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Распространено мнение, что подъем тяжестей с малым количеством повторений "разрушит ваши суставы" и потенциально приведет к травме, при этом предпочтение отдается большему количеству повторений с меньшим весом. Однако все больше доказательств свидетельствуют о том, что пока вы избегаете подъема за пределами своих возможностей, вы можете пожинать плоды в виде увеличения силы, мышечной массы и даже поддерживать здоровье суставов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зарядка

В новом исследовании сравнивали большое количество повторений с малыми весами и малое количество повторений с большими весами, и результаты оказались неожиданными.

Оказалось, что более тяжелые низкоповторные тренировки могут быть особенно эффективными для восстановления мышечной силы и улучшения функции суставов у людей с остеоартритом коленного сустава.

Исследователи пришли к выводу: "Упражнения с сопротивлением для икроножных мышц рекомендуются в качестве дополнения к протоколам лечения для пациентов с остеоартритом коленного сустава.

Тренировки как с высоким, так и с низким сопротивлением эффективны для уменьшения боли и улучшения функции у пациентов с остеоартритом коленного сустава. Кроме того, упражнения с высоким сопротивлением более эффективны, чем упражнения с низким сопротивлением".

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

