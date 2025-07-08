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Прокачайте ноги, грудь и спину по-максимуму: тренировка для силы и выносливости

Эта тренировка с 300 повторениями одной гири прокачает вашу грудь, спину и ноги
0:59
Спорт

Эта тренировка настолько же проста, насколько быстра и эффективна. Один элемент комплекта — одна гиря — и 300 повторений для проработки груди, всей задней цепи и квадрицепсов.

Мужчина выполняет махи гирей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина выполняет махи гирей

Вы будете работать в формате высокоповторного чиппера, "откалывая" предписанные повторения каждого движения, разбивая повторения только по мере необходимости для поддержания безупречной техники, но работая в каждом раунде как можно яростнее, доводя каждый подход до отказа.

Выполните 50 повторений каждого движения, прежде чем начать цикл снова, на этот раз выполняя по 30 повторений каждого движения, а затем завершите его финальным раундом из 20 повторений.

  • Отжимания х 50,30,20
  • Махи гирей x 50,30,20
  • Приседания с гирей x 50,30,20

Все упражнения стоит делать подконтрольно, без резких движений.

Уточнения

Ги́ря спортивный снаряд для силовых упражнений.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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