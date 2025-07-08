Хромаете вниз по лестнице после тренировки? Вот что DOMS означает для роста мышц

DOMS — признак роста мышц? Вот что говорит наука

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

У всех нас были такие дни после тяжелой тренировки ног, когда мы ковыляли вниз по лестнице, хватаясь за поручень изо всех сил, и нам говорили, что боль означает, что ваши тренировки работают. Но действительно ли это случай «нет боли, нет результата»? Или DOMS — это неправильно понятая часть процесса?

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Жим лёжа

Отсроченная мышечная болезненность (DOMS) — одна из самых распространенных — и самых обсуждаемых — тем в фитнесе. Некоторые носят ее как знак чести, в то время как другие пытаются полностью ее избегать. Так что же на самом деле говорит наука о DOMS и росте мышц?

По словам Дейна Маккиббена Райса, магистра наук, спортивного терапевта и владельца клиники спортивных травм Validus, «DOMS [отсроченная мышечная болезненность] — это реакция на микротравму мышц и соединительной ткани как прямой результат упражнений или нагрузки.

Это повреждение в сочетании с естественной воспалительной реакцией нашего организма приводит к мышечной болезненности или DOMS».

Вопреки распространенному мнению, Маккиббен Райс утверждает, что это воспаление не обязательно плохо и может помочь вашему восстановлению и набору мышечной массы. Однако следует избегать постоянного высокого уровня воспаления.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

