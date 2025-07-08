Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Милитаризация Европы ускоряется: заказы на оружие выросли на 103% за два года
Использование яичной скорлупы для удобрения роз
Трогание со второй передачи снижает риск пробуксовки и износа
Диетологи сообщили: какие продукты теряют питательные вещества при повторном разогреве
Руки фиксированы, ноги в воздухе: как астронавты моются в вакууме
Красота, безопасность и гастрономия: это место называют Швейцарией, но оно совсем не там, где вы думаете
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Эксперты по питанию объяснили: треска и минтай полезны для щитовидки и костей
Виктория Боня против: чем может закончиться пирсинг в бровях для её 13-летней дочери

Хромаете вниз по лестнице после тренировки? Вот что DOMS означает для роста мышц

DOMS — признак роста мышц? Вот что говорит наука
1:21
Спорт

У всех нас были такие дни после тяжелой тренировки ног, когда мы ковыляли вниз по лестнице, хватаясь за поручень изо всех сил, и нам говорили, что боль означает, что ваши тренировки работают. Но действительно ли это случай «нет боли, нет результата»? Или DOMS — это неправильно понятая часть процесса?

Жим лёжа
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Жим лёжа

Отсроченная мышечная болезненность (DOMS) — одна из самых распространенных — и самых обсуждаемых — тем в фитнесе. Некоторые носят ее как знак чести, в то время как другие пытаются полностью ее избегать. Так что же на самом деле говорит наука о DOMS и росте мышц?

По словам Дейна Маккиббена Райса, магистра наук, спортивного терапевта и владельца клиники спортивных травм Validus, «DOMS [отсроченная мышечная болезненность] — это реакция на микротравму мышц и соединительной ткани как прямой результат упражнений или нагрузки.

Это повреждение в сочетании с естественной воспалительной реакцией нашего организма приводит к мышечной болезненности или DOMS».

Вопреки распространенному мнению, Маккиббен Райс утверждает, что это воспаление не обязательно плохо и может помочь вашему восстановлению и набору мышечной массы. Однако следует избегать постоянного высокого уровня воспаления.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия
Еда и рецепты
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия Аудио 
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему
Авто
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему Аудио 
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Авто
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Последние материалы
Диетологи сообщили: какие продукты теряют питательные вещества при повторном разогреве
Руки фиксированы, ноги в воздухе: как астронавты моются в вакууме
Красота, безопасность и гастрономия: это место называют Швейцарией, но оно совсем не там, где вы думаете
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Эксперты по питанию объяснили: треска и минтай полезны для щитовидки и костей
Виктория Боня против: чем может закончиться пирсинг в бровях для её 13-летней дочери
В 2025 году джинсы уходят на второй план: главные альтернативы сезона
DOMS — признак роста мышц? Вот что говорит наука
Теперь можно продать квартиру с ипотекой и маткапиталом без согласия банка — как это работает
Пилатес или йога: в чем разница и что полезнее для спины и похудения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.