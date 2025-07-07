Наращивание мышечной массы: миф о спортивном зале разбит

Проблема наращивания массы: секреты высокоповторных тренировок

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Можно ли на самом деле нарастить мышечную массу, используя только вес собственного тела?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина отжимается

Когда дело доходит до наращивания мышечной массы, вашему телу все равно, где вы платите за абонемент в спортзал — или даже если вы этого не делаете. Оно реагирует на стимул. По сути: если вы бросаете вызов своим мышцам, они будут реагировать и адаптироваться, делая вас лучше в движениях, вовлеченных в указанный вызов — нейронная адаптация — и делая ваши мышцы больше и сильнее.

Но вы ведь это уже знали, не так ли? В конце концов, именно это и есть тренировка. Но разве тяжелые веса — это абсолютная необходимость, если вы хотите увидеть прогресс? Действительно ли отжимания и подтягивания — это занятие для новичков, которое не поможет вам далеко продвинуться в наращивании мышечной массы?

Если говорить технически, то для наращивания мышечной массы вам не нужен вес — вам нужно сопротивление; точнее, вам нужно напряжение. Напряжение и прогрессирующая перегрузка — и то, и другое можно достичь с помощью движений с собственным весом. Подумайте о большем количестве повторений, большем количестве подходов, большей частоте и — хотя и немного мошенничестве — добавлении большего веса.

Согласна ли наука? Конечно, согласна. В исследовании 2021 года участники следовали 12-недельной программе гимнастики, включающей отжимания, приседания, отжимания на брусьях и подтягивания. Результаты показали значительную гипертрофию рук, груди и бедер, а также увеличение силы. Исследование 2015 года показало, что высокоповторные тренировки с низкой нагрузкой до отказа — с использованием упражнений с собственным весом — могут привести к такому же росту мышц, как и традиционная тяжелая атлетика. Но вот важная часть этого исследования: пока подходы выполняются близко к отказу.

Если вы ожидаете, что отжимания и подтягивания станут легким путем к росту, подумайте еще раз. Вам придется тренироваться так же усердно — потенциально усерднее — с помощью высокоповторных, высокочастотных тренировок, доводя каждый подход до отказа и даже больше, используя такие методы, как тренировка отдых-пауза, механические дроп-сеты и плотные схемы.

Вы собираетесь нарастить столько же размеров, сколько и с помощью отягощений? Почти наверняка нет. Но многие действительно знаковые телосложения были построены только с помощью перекладины для подтягиваний, набора колец для спортзала и большого количества тяжелой работы.

Уточнения

Принципы силового тренинга — общий взгляд на проблемы преодоления физических и физиологических барьеров развития спортсмена в качественных и количественных характеристиках, таких как: рост скелетных мышц, повышение выносливости и силовых показателей.

