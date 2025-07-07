Футболист "Краснодара" Федор Смолов публично извинился за драку в столичном кафе.
Он опубликовал видео в социальных сетях, на котором признал недопустимость своего поведения, хотя и пытался сначала решить вопрос мирно.
По словам футболиста, он хотел уладить конфликт цивилизованно, но в ответ столкнулся с грубостью и матом.
Кроме того, он пытался договориться с пострадавшей стороной о компенсации ущерба, но к нему обратились третьи лица, не имевшие отношения к драке, что вынудило его написать заявление в полицию.
Инцидент произошел утром 28 мая в заведении на Большой Никитской улице, пишет Петербург2.
Камеры зафиксировали, как после спора футболист нанес удары двум посетителям. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту, включая возможные обстоятельства вымогательства у участников конфликта.
Фёдор Миха́йлович Смо́лов (род. 9 февраля 1990, Саратов) — российский футболист, нападающий.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.