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Футболист Смолов рассказал о вымогательствах и извинился за драку

Шантаж и вымогательства: футболист Смолов извинился за избиения мужчин в ресторане
0:56
Спорт

Футболист "Краснодара" Федор Смолов публично извинился за драку в столичном кафе.

Фёдор Смолов
Фото: сommons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фёдор Смолов

Он опубликовал видео в социальных сетях, на котором признал недопустимость своего поведения, хотя и пытался сначала решить вопрос мирно.

По словам футболиста, он хотел уладить конфликт цивилизованно, но в ответ столкнулся с грубостью и матом.

Кроме того, он пытался договориться с пострадавшей стороной о компенсации ущерба, но к нему обратились третьи лица, не имевшие отношения к драке, что вынудило его написать заявление в полицию.

Инцидент произошел утром 28 мая в заведении на Большой Никитской улице, пишет Петербург2.

Камеры зафиксировали, как после спора футболист нанес удары двум посетителям. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту, включая возможные обстоятельства вымогательства у участников конфликта.

Уточнения

Фёдор Миха́йлович Смо́лов (род. 9 февраля 1990, Саратов) — российский футболист, нападающий. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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