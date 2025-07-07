Никаких проблем у команды нет: Валерий Гладилин раскрыл секрет оптимизма в новом сезоне Спартака

Валерий Гладилин о новом сезоне Спартака: почему не стоит судить по ничьей?

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Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал результат товарищеского матча между "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов". Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2, но Гладилин подчеркнул, что не стоит делать поспешных выводов на основе этого результата.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Матч Спартак - Зенит

По его мнению, "Спартак" показал хорошую игру, особенно в первом тайме, когда на поле вышел основной состав команды.

"Команда играла с хорошим соперником, у которой прекрасный тренер. В первом тайме у красно-белых играл основной состав. Не надо обращать внимания на счет. Я смотрю на сезон с оптимизмом. Никаких проблем у команды нет", — сказал Гладилин.

Гладилин отметил, что в составе отсутствовали некоторые игроки атаки, и для их адаптации к игре требуется время. Однако главный тренер команды, Станкович, успешно справится с этой задачей, цитирует Гладилина Газета.Ru.

В первом тайме голы не были забиты, а после перерыва "Крылья Советов" открыли счет благодаря автоголу Наиля Умярова и точному удару Вадима Ракова. "Спартак" сумел отыграться благодаря голам Игоря Дмитриева и Ливая Гарсии на 75-й и 77-й минутах соответственно.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

