Кто заберет трофей? Александр Самедов раскрыл главных фаворитов клубного чемпионата мира

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Самедов считает, что парижский "ПСЖ" и мадридский "Реал" являются основными претендентами на победу в клубном чемпионате мира.
Самедов отметил, что хотя "Реал" не демонстрировал такой яркой игры, как "ПСЖ", он уверен, что одна из этих команд завоюет трофей.
"ПСЖ" и мадридский "Реал" являются фаворитами турнира. "Реал", как мне кажется был не так ярок, если их сравнивать с французами, но я думаю в этой паре находится команда, которая должна забрать трофей", — сказал Самедов.
Также он подчеркнул, что "Флуминенсе" показал дисциплинированную игру, и "Челси" будет сложно с ними соперничать.
В полуфинале турнира "Флуминенсе" встретится с "Челси" 8 июля в 22:00 по московскому времени, а "ПСЖ" и "Реал" сыграют 9 июля в то же время, сообщает Газета.Ru.
Клубный чемпионат мира — это соревнование между сильнейшими клубами из шести континентальных конфедераций, проводимое под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый турнир состоялся в Бразилии в январе 2000 года и стал правопреемником Межконтинентального кубка, который ежегодно разыгрывался в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.
«Реа́л Мадри́д» (исп
«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.
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